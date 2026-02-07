Житель Петербурга выставил объявление о продаже военного двигателя для истребителя

Откуда у него взялась такая техника — неизвестно

07 февраля 2026, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

В Северной столице представители Федеральной службы безопасности произвели задержание человека, занимавшегося сбытом комплектующих для боевых самолетов. Информацию об этом передает "Фонтанка SPB Online" в своем Telegram-канале.

По данным издания, задержанный — выходец из Львовской области. Он разместил объявления о продаже деталей турбореактивных двигателей марки РД-33 на популярном сайте коммерческих предложений. Отмечается, что данные компоненты считаются продукцией военного назначения и используются в оснащении истребителей МиГ.