НОВОСТИОбщество

Житель Петербурга выставил объявление о продаже военного двигателя для истребителя

Откуда у него взялась такая техника — неизвестно

07 февраля 2026, 10:25, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru
Самолет / Фото: amic.ru

В Северной столице представители Федеральной службы безопасности произвели задержание человека, занимавшегося сбытом комплектующих для боевых самолетов. Информацию об этом передает "Фонтанка SPB Online" в своем Telegram-канале.

По данным издания, задержанный — выходец из Львовской области. Он разместил объявления о продаже деталей турбореактивных двигателей марки РД-33 на популярном сайте коммерческих предложений. Отмечается, что данные компоненты считаются продукцией военного назначения и используются в оснащении истребителей МиГ.

Немецкая спортсменка Лиза Буквиц / Фото: соцсети

Немецкая спортсменка решила продавать интимные фото, чтобы заработать на Олимпиаду

Девушка сообщила, что публикации таких снимков — лучшее решение в ее жизни
НОВОСТИОбщество

торговля

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров