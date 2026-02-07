Житель Петербурга выставил объявление о продаже военного двигателя для истребителя
Откуда у него взялась такая техника — неизвестно
В Северной столице представители Федеральной службы безопасности произвели задержание человека, занимавшегося сбытом комплектующих для боевых самолетов. Информацию об этом передает "Фонтанка SPB Online" в своем Telegram-канале.
По данным издания, задержанный — выходец из Львовской области. Он разместил объявления о продаже деталей турбореактивных двигателей марки РД-33 на популярном сайте коммерческих предложений. Отмечается, что данные компоненты считаются продукцией военного назначения и используются в оснащении истребителей МиГ.
