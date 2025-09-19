Житель Томска украл интимную смазку и отправился в колонию
Будучи рецидивистом, мужчина думал, что в этот раз его никто не заметит, и решил забрать гель с прилавка
19 сентября 2025, 15:15, ИА Амител
В Томске ранее судимый мужчина похитил в крупном супермаркете автомобильный держатель и интимную смазку общей стоимостью 1017 рублей, сообщают "Вести Томск" со ссылкой на пресс-службу Кировского районного суда.
Злоумышленник, надеясь остаться незамеченным, взял товар с полки, спрятал в карман и направился к выходу, где его задержал работник торгового центра.
Известно, что в июле 2022 года томич уже был осужден за аналогичное преступление: тогда он получил один год и девять месяцев лишения свободы. Однако через шесть месяцев вышел на свободу в связи с окончанием срока заключения, после чего за ним был установлен административный надзор.
Принимая во внимание все сопутствующие обстоятельства, мужчине назначили наказание в виде четырех месяцев заключения в колонии строгого режима.
15:22:39 19-09-2025
Фото очень содержательное. На заседание депутатов походит.
15:23:57 19-09-2025
Заголовок огонь 🔥 Как будто готовился к зоне
15:30:19 19-09-2025
к смазке еще и пробочку надо было прихватить, раз така пьянка пошла
16:41:37 19-09-2025
Дело резонансное. Дума обсуждает.
16:54:30 19-09-2025
"тогда он получил один год и девять месяцев лишения свободы. Однако через шесть месяцев вышел на свободу в связи с окончанием срока заключения" --------- Больше года дело рассматривали? Торопыжки с торопуньками.
16:55:27 19-09-2025
"в июле 2022 года томич уже был осужден за аналогичное преступление"------ На три года смазки хватило. Вот это он растягивал удовольствие.
21:10:13 19-09-2025
Гость (16:55:27 19-09-2025) "в июле 2022 года томич уже был осужден за аналогичное прест... А может не хватило, вот и запасся))
08:22:50 20-09-2025
Забавный весельчак