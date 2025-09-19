Житель Томска украл интимную смазку и отправился в колонию

Будучи рецидивистом, мужчина думал, что в этот раз его никто не заметит, и решил забрать гель с прилавка

19 сентября 2025, 15:15, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Томске ранее судимый мужчина похитил в крупном супермаркете автомобильный держатель и интимную смазку общей стоимостью 1017 рублей, сообщают "Вести Томск" со ссылкой на пресс-службу Кировского районного суда.

Злоумышленник, надеясь остаться незамеченным, взял товар с полки, спрятал в карман и направился к выходу, где его задержал работник торгового центра.

Известно, что в июле 2022 года томич уже был осужден за аналогичное преступление: тогда он получил один год и девять месяцев лишения свободы. Однако через шесть месяцев вышел на свободу в связи с окончанием срока заключения, после чего за ним был установлен административный надзор.

Принимая во внимание все сопутствующие обстоятельства, мужчине назначили наказание в виде четырех месяцев заключения в колонии строгого режима.