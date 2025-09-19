НОВОСТИПроисшествия

Житель Томска украл интимную смазку и отправился в колонию

Будучи рецидивистом, мужчина думал, что в этот раз его никто не заметит, и решил забрать гель с прилавка

19 сентября 2025, 15:15, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
В Томске ранее судимый мужчина похитил в крупном супермаркете автомобильный держатель и интимную смазку общей стоимостью 1017 рублей, сообщают "Вести Томск" со ссылкой на пресс-службу Кировского районного суда.

Злоумышленник, надеясь остаться незамеченным, взял товар с полки, спрятал в карман и направился к выходу, где его задержал работник торгового центра.

Известно, что в июле 2022 года томич уже был осужден за аналогичное преступление: тогда он получил один год и девять месяцев лишения свободы. Однако через шесть месяцев вышел на свободу в связи с окончанием срока заключения, после чего за ним был установлен административный надзор.

Принимая во внимание все сопутствующие обстоятельства, мужчине назначили наказание в виде четырех месяцев заключения в колонии строгого режима.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

15:22:39 19-09-2025

Фото очень содержательное. На заседание депутатов походит.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:23:57 19-09-2025

Заголовок огонь 🔥 Как будто готовился к зоне

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:30:19 19-09-2025

к смазке еще и пробочку надо было прихватить, раз така пьянка пошла

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:41:37 19-09-2025

Дело резонансное. Дума обсуждает.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:54:30 19-09-2025

"тогда он получил один год и девять месяцев лишения свободы. Однако через шесть месяцев вышел на свободу в связи с окончанием срока заключения" --------- Больше года дело рассматривали? Торопыжки с торопуньками.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:55:27 19-09-2025

"в июле 2022 года томич уже был осужден за аналогичное преступление"------ На три года смазки хватило. Вот это он растягивал удовольствие.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:10:13 19-09-2025

Гость (16:55:27 19-09-2025) "в июле 2022 года томич уже был осужден за аналогичное прест... А может не хватило, вот и запасся))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

08:22:50 20-09-2025

Забавный весельчак

  0 Нравится
Ответить
