Жителей Камчатки предупредили об отключении интернета на четыре дня

Связи не будет вследствие проведения работ по укреплению оптоволоконной сети

17 сентября 2025, 16:38, ИА Амител

Проблемы с мобильным интернетом / Фото: amic.ru

В период с 25 сентября на Камчатке будет временно приостановлено интернет-соединение. Данное отключение связано с завершающим этапом укрепления подводной оптоволоконной магистрали Сахалин – Камчатка в окрестностях мыса Левашова, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятия запланированы на период с 25 по 29 сентября, но окончательные сроки выполнения зависят от морских и погодных условий. В ходе работ кабель проложат через специализированную трубу, установленную под землей и в море. Существующий морской участок кабеля разрежут и соединят с наземной частью, которая была недавно проложена под мысом Левашова.

Как заявляют представители власти, осуществление этих сложных, но необходимых работ позволит обеспечить защиту береговой инфраструктуры.

«Проведение данных работ именно сейчас критически важно для защиты полуострова от потенциальных угроз, связанных с природным воздействием и человеческой деятельностью, которые могут повредить наш оптоволоконный кабель, обеспечивающий связь с глобальной сетью», – прокомментировал ситуацию министр цифрового развития Камчатского края Николай Киселев.

Подчеркивается, что на время отсутствия интернет-связи все критически важные объекты, включая некоторые финансовые организации, продовольственные магазины, экстренные службы и прочие ключевые учреждения, будут переведены на использование спутниковой связи.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

16:50:07 17-09-2025

класс! демография попрет

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:52:34 17-09-2025

как с сезонным орви.
маски в битком набитом автобусе, обмотанные марлей врачи, несущиеся к истеричкам с температурой 37,2, и куча бумаг, снимающих ответственность с учреждения за то что они вкололи.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:52:58 17-09-2025

И на Камчатку дроны долетели?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:56:31 17-09-2025

Гость (16:52:58 17-09-2025) И на Камчатку дроны долетели? ... К зиме магистраль утепляют.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:34:53 18-09-2025

Запасайтесь интернетом, как при отключении воды, которые происходят каждый день, - запасайтесь граждане водой.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:54:08 18-09-2025

" работ по укреплению оптоволоконной сети"

Это как устаревание серверов?

  0 Нравится
Ответить
