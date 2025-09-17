Жителей Камчатки предупредили об отключении интернета на четыре дня

Связи не будет вследствие проведения работ по укреплению оптоволоконной сети

17 сентября 2025, 16:38, ИА Амител

Проблемы с мобильным интернетом / Фото: amic.ru

В период с 25 сентября на Камчатке будет временно приостановлено интернет-соединение. Данное отключение связано с завершающим этапом укрепления подводной оптоволоконной магистрали Сахалин – Камчатка в окрестностях мыса Левашова, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятия запланированы на период с 25 по 29 сентября, но окончательные сроки выполнения зависят от морских и погодных условий. В ходе работ кабель проложат через специализированную трубу, установленную под землей и в море. Существующий морской участок кабеля разрежут и соединят с наземной частью, которая была недавно проложена под мысом Левашова.

Как заявляют представители власти, осуществление этих сложных, но необходимых работ позволит обеспечить защиту береговой инфраструктуры.

«Проведение данных работ именно сейчас критически важно для защиты полуострова от потенциальных угроз, связанных с природным воздействием и человеческой деятельностью, которые могут повредить наш оптоволоконный кабель, обеспечивающий связь с глобальной сетью», – прокомментировал ситуацию министр цифрового развития Камчатского края Николай Киселев.

Подчеркивается, что на время отсутствия интернет-связи все критически важные объекты, включая некоторые финансовые организации, продовольственные магазины, экстренные службы и прочие ключевые учреждения, будут переведены на использование спутниковой связи.