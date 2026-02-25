Жителей России предупредили об угрозе весенней волны свиного гриппа

Роспотребнадзор посоветовал россиянам соблюдать профилактические меры

25 февраля 2026, 15:56, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

В России отмечается рост числа случаев заражения гриппом A(H1N1)pdm09 (так называемый свиной грипп) и гриппом типа B.

Как предупредили в пресс‑службе Роспотребнадзора, эти штаммы могут спровоцировать новую волну заболеваемости весной.

По данным ведомства, за первые восемь недель 2026 года в стране зарегистрировано около 750 тысяч случаев гриппа и ОРВИ. Этот показатель сопоставим с уровнем заболеваемости, зафиксированным в начале октября 2025 года.

Помимо гриппа, сохраняется циркуляция коронавируса. За последнюю неделю выявлено 5,8 тысячи новых случаев заражения. При этом уровень распространения аденовирусной инфекции остается низким, а угрозы пандемии, по оценкам специалистов, не наблюдается.

Роспотребнадзор рекомендует гражданам соблюдать профилактические меры: регулярно мыть руки, проветривать помещения, избегать близкого контакта с заболевшими и незамедлительно обращаться к врачу при появлении первых симптомов болезни.

