Жителей России предупредили об угрозе весенней волны свиного гриппа
Роспотребнадзор посоветовал россиянам соблюдать профилактические меры
25 февраля 2026, 15:56, ИА Амител
В России отмечается рост числа случаев заражения гриппом A(H1N1)pdm09 (так называемый свиной грипп) и гриппом типа B.
Как предупредили в пресс‑службе Роспотребнадзора, эти штаммы могут спровоцировать новую волну заболеваемости весной.
По данным ведомства, за первые восемь недель 2026 года в стране зарегистрировано около 750 тысяч случаев гриппа и ОРВИ. Этот показатель сопоставим с уровнем заболеваемости, зафиксированным в начале октября 2025 года.
Помимо гриппа, сохраняется циркуляция коронавируса. За последнюю неделю выявлено 5,8 тысячи новых случаев заражения. При этом уровень распространения аденовирусной инфекции остается низким, а угрозы пандемии, по оценкам специалистов, не наблюдается.
Роспотребнадзор рекомендует гражданам соблюдать профилактические меры: регулярно мыть руки, проветривать помещения, избегать близкого контакта с заболевшими и незамедлительно обращаться к врачу при появлении первых симптомов болезни.
16:03:01 25-02-2026
"свиного гриппа" ?
значит ли это подорожания свинины ?
17:44:25 25-02-2026
Шинник (16:03:01 25-02-2026) "свиного гриппа" ?значит ли это подорожания свинины ?... И говядины между прочим тоже!
Как и всего остального!...
17:43:33 25-02-2026
Это потому что многие последнее время ведут себя как свиньи!...
21:09:08 25-02-2026
Гость (17:43:33 25-02-2026) Это потому что многие последнее время ведут себя как свиньи!... Причем, как не просто свиньи, а гонконгские.
01:23:50 26-02-2026
в 2011м году было актуально и опасновато, сейчас же это простой легкий штамм как и ковид