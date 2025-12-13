Жители Алтайского края смогут увидеть "звездный дождь"

Достаточно найти темное и укромное место без искусственного освещения

13 декабря 2025, 14:05, ИА Амител

В ночь с 13 на 14 декабря жители Алтайского края станут свидетелями необычного природного события – метеорного потока Геминиды, который также называют звездным дождем. Как сообщает издание "Бийский рабочий", это явление будет доступно для наблюдения без специальных приборов.

«Наиболее благоприятное время для наблюдения за звездопадом – глубокая ночь, примерно между полуночью и тремя часами, вдали от искусственного освещения городов. Однако в этот раз даже в самых уединенных местах наблюдению может препятствовать лунный свет. Луна сейчас особенно яркая», – отметила Ольга Раенко, лектор Бийского планетария.

Для определения направления, откуда будут появляться метеоры, нужно ориентироваться на юг (в сторону Горного Алтая). Там на небе можно будет найти созвездие Ориона. Чуть выше и восточнее находится созвездие Близнецов.

«Именно там, приблизительно в юго-восточном направлении, на достаточной высоте над горизонтом будет находиться радиант – область, откуда будут "вылетать" метеоры», – пояснила специалист.

Эксперты прогнозируют, что в этом году можно будет наблюдать около шестидесяти метеоров в час. Более интенсивный звездопад можно увидеть в конце летнего периода.