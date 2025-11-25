Жители Барнаула жалуются на сбои в работе WhatsApp*
В городе перестал корректно работать мессенджер WhatsApp*
25 ноября 2025, 11:56, ИА Амител
Жители Барнаула 25 ноября столкнулись с массовым сбоем в работе WhatsApp*: сообщения отправляются с задержкой или не доходят вовсе. О проблемах amic.ru сообщили читатели, при этом некорректная работа наблюдается и в мобильной, и в десктопной версиях приложения.
По данным сервиса Downdetector, за сутки в России зарегистрировано более 180 жалоб на работу мессенджера. Больше всего обращений поступило из Новосибирской области (34%). Сбои также фиксируют в Хакасии, Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае, Томской и Омской областях.
В конце лета 2025 года в России уже ограничивали возможность звонков через Telegram и WhatsApp*. В октябре в нескольких регионах также наблюдались массовые неполадки. Тогда в РКН пояснили, что сервисы нередко используются мошенниками и террористическими организациями, что и стало причиной ограничений.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ
13:24:34 25-11-2025
Не только в Барнауле, в Новосибирске тоже сбоит
13:42:36 25-11-2025
А что толку жаловаться-то? Особо и жаловаться некому((( Россияне уже в цифровом рабстве. Очень скоро будет только Максимка работать
13:45:29 25-11-2025
Живу в Барнауле. Работает. Чуть более часа назад общался.
15:23:32 25-11-2025
у меня заблокировали WhatsApp сегодня ...
00:19:59 26-11-2025
я как из другого Барнаула. все работает