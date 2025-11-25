НОВОСТИОбщество

Жители Барнаула жалуются на сбои в работе WhatsApp*

В городе перестал корректно работать мессенджер WhatsApp*

25 ноября 2025, 11:56, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Жители Барнаула 25 ноября столкнулись с массовым сбоем в работе WhatsApp*: сообщения отправляются с задержкой или не доходят вовсе. О проблемах amic.ru сообщили читатели, при этом некорректная работа наблюдается и в мобильной, и в десктопной версиях приложения.

По данным сервиса Downdetector, за сутки в России зарегистрировано более 180 жалоб на работу мессенджера. Больше всего обращений поступило из Новосибирской области (34%). Сбои также фиксируют в Хакасии, Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае, Томской и Омской областях.

В конце лета 2025 года в России уже ограничивали возможность звонков через Telegram и WhatsApp*. В октябре в нескольких регионах также наблюдались массовые неполадки. Тогда в РКН пояснили, что сервисы нередко используются мошенниками и террористическими организациями, что и стало причиной ограничений.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ

Барнаул интернет

Комментарии 5

Avatar Picture
гость

13:24:34 25-11-2025

Не только в Барнауле, в Новосибирске тоже сбоит

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
К

13:42:36 25-11-2025

А что толку жаловаться-то? Особо и жаловаться некому((( Россияне уже в цифровом рабстве. Очень скоро будет только Максимка работать

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:45:29 25-11-2025

Живу в Барнауле. Работает. Чуть более часа назад общался.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:23:32 25-11-2025

у меня заблокировали WhatsApp сегодня ...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:19:59 26-11-2025

я как из другого Барнаула. все работает

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров