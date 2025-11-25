Жители Барнаула жалуются на сбои в работе WhatsApp*

В городе перестал корректно работать мессенджер WhatsApp*

25 ноября 2025, 11:56, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Жители Барнаула 25 ноября столкнулись с массовым сбоем в работе WhatsApp*: сообщения отправляются с задержкой или не доходят вовсе. О проблемах amic.ru сообщили читатели, при этом некорректная работа наблюдается и в мобильной, и в десктопной версиях приложения.

По данным сервиса Downdetector, за сутки в России зарегистрировано более 180 жалоб на работу мессенджера. Больше всего обращений поступило из Новосибирской области (34%). Сбои также фиксируют в Хакасии, Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае, Томской и Омской областях.

В конце лета 2025 года в России уже ограничивали возможность звонков через Telegram и WhatsApp*. В октябре в нескольких регионах также наблюдались массовые неполадки. Тогда в РКН пояснили, что сервисы нередко используются мошенниками и террористическими организациями, что и стало причиной ограничений.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ