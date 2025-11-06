Жители Бийска сделали могилу возле дороги, чтобы привлечь внимание к проблеме

Поскольку проехать по участку стало практически невозможно

06 ноября 2025, 13:15, ИА Амител

Импровизированная могила / Фото: "Инцидент Бийск"

В Бийске жители своими силами обозначили опасный участок дороги, превратив открытый колодец в "могильный холм". Об этом пишет Telegram-канал "Инцидент Бийск".

По словам очевидцев, люк на проезжей части на перекрестке улиц Советской и Трофимова, у дома № 1 по улице Васильева, оставался открытым, создавая угрозу для водителей и пешеходов.

Из-за этого проехать по участку стало практически невозможно: объезда нет, а движение возможно только с нарушением – по сплошной линии разметки. Местные жители жалуются, что проблема остается без решения, а ремонтировать колодец пока никто не спешит.

Чтобы привлечь внимание коммунальных служб, бийчане установили на холме рядом с люком "могильную плиту".

