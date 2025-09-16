Жители Бийска умудрились поместить диван целиком в мусорный контейнер. Фото

Для удобства его разделили на две части, иначе бы он не вошел

16 сентября 2025, 07:40, ИА Амител

Целый диван в мусорном баке / Фото: "Спецобслуживание плюс"

В Бийске жители снова отличились находчивостью – на этот раз в мусорный бак "упаковали" целый диван. Об этом сообщил Telegram-канал "Спецобслуживание плюс".

«Над этим "произведением" явно трудились не меньше двух человек, ведь уместить обе части дивана в стандартный контейнер – задача не из легких. Но авторы импровизированного "пазла" не подумали, что дальше с этим делать», – иронизирует регоператор.

В компании пояснили, что диван пришлось разрезать на две части, чтобы он хоть как-то вошел в бак. Однако техника с такими отходами справиться не может – контейнер просто не получится загрузить в мусоровоз. Для работников это создает лишние сложности и задержки при вывозе мусора.

Ранее сообщалось, что осужденный из города Алейска выбрал колонию вместо уборки мусора.