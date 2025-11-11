Жители Петербурга и Волгограда жалуются на отсутствие мобильной связи

Работают только ресурсы из "белого списка"

11 ноября 2025, 20:30, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

11 ноября 2025 года жители Санкт-Петербурга и Волгограда массово столкнулись с нарушениями работы мобильного интернета. Как сообщает издание "Фонтанка", проблемы начались в дневное время и затронули пользователей различных операторов связи.

В Санкт-Петербурге сбои наблюдались в разных районах города, включая Васильевский остров. По словам пользователей, доступны были только ресурсы из "белого списка" – работали сервисы "Яндекса", тогда как доступ к Google, Telegram и многим новостным сайтам был ограничен.

Данные сервиса Downdetector подтверждают массовый характер проблем: за последний час было зафиксировано 1247 жалоб, а общее количество обращений за сутки достигло 2098.

Аналогичная ситуация наблюдается в Волгограде, где жители также сообщают о проблемах с доступом в интернет и невозможностью пользоваться мессенджерами. Некоторые пользователи отмечают, что получали от операторов уведомления о временной недоступности мобильного интернета.

В настоящее время нет информации о причинах сбоев и предполагаемых сроках восстановления нормальной работы связи.

