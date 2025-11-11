Жители Петербурга и Волгограда жалуются на отсутствие мобильной связи
Работают только ресурсы из "белого списка"
11 ноября 2025, 20:30, ИА Амител
11 ноября 2025 года жители Санкт-Петербурга и Волгограда массово столкнулись с нарушениями работы мобильного интернета. Как сообщает издание "Фонтанка", проблемы начались в дневное время и затронули пользователей различных операторов связи.
В Санкт-Петербурге сбои наблюдались в разных районах города, включая Васильевский остров. По словам пользователей, доступны были только ресурсы из "белого списка" – работали сервисы "Яндекса", тогда как доступ к Google, Telegram и многим новостным сайтам был ограничен.
Данные сервиса Downdetector подтверждают массовый характер проблем: за последний час было зафиксировано 1247 жалоб, а общее количество обращений за сутки достигло 2098.
Аналогичная ситуация наблюдается в Волгограде, где жители также сообщают о проблемах с доступом в интернет и невозможностью пользоваться мессенджерами. Некоторые пользователи отмечают, что получали от операторов уведомления о временной недоступности мобильного интернета.
В настоящее время нет информации о причинах сбоев и предполагаемых сроках восстановления нормальной работы связи.
Ранее в Ульяновской области мобильный интернет отключили до завершения СВО.
21:31:43 11-11-2025
Если, что я каждый день буду выходить в эфир на чистотах 7000–7200 кГц и и 430–440 МГц
Я могу дать Вам еду, предоставить убежище, обеспечить безопасность. Если меня кто-нибудь слышит, кто-нибудь… Отзовитесь. Вы не одиноки
22:19:35 11-11-2025
Гость (21:31:43 11-11-2025) я так понимаю ... встреча на Речном вокзале ?
Укажи дату и время !!!!
Впрочем не все заметят то сообщения и не все решатся прийти ....
21:37:55 11-11-2025
ну ... СМС и "стационарник" ....
22:17:43 11-11-2025
Готовят всех к отключению от глобальной сети интернет с 1 марта 2026 года. Будет как в Китае, только внутренний интернет и ничего более…
04:35:08 12-11-2025
You (22:17:43 11-11-2025) Готовят всех к отключению от глобальной сети интернет с 1 ма... Когда на выборы пойдете, держите эту информацию в голове
07:07:43 12-11-2025
You (22:17:43 11-11-2025) Готовят всех к отключению от глобальной сети интернет с 1 ма... Или как в Корее?
14:55:58 12-11-2025
Гость (07:07:43 12-11-2025) Или как в Корее?... В точку, Догоняем. ведь не зря с ними дружит наше руководство. Что-то их сблизило.