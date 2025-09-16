Жительница Алтая облила подругу кипятком из-за неприязни

В качестве наказания ей назначено 160 часов обязательных работ

16 сентября 2025, 17:30, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Горно-Алтайске вынесен приговор местной жительнице, которая в состоянии алкогольного опьянения облила свою знакомую кипятком из металлического чайника, сообщает прокуратура Республики Алтай.

Конфликт произошел во время встречи женщин, когда обвиняемая, будучи нетрезвой, внезапно ощутила острую неприязнь к гостье.

«Подсудимая воспользовалась вскипевшим чайником как оружием, вылив горячую воду на потерпевшую. В результате инцидента женщина получила нестерпимые болевые ощущения и упала на пол», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

Суд квалифицировал действия как умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Обвиняемая полностью признала свою вину в ходе судебного заседания. В качестве наказания ей назначено 160 часов обязательных работ. Приговор пока не вступил в законную силу.