Жительница Алтая осуждена за убийство мужа в пьяной драке

Ей вменяют десять с половиной лет

15 августа 2025, 23:00, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай вынесен приговор 38-летней местной жительнице, признанной виновной в убийстве собственного супруга, сообщает пресс-служба районного суда.

Трагедия произошла в сентябре 2022 года во время совместного распития алкоголя в охотничьем домике в горной местности.

Согласно материалам дела, между супругами вспыхнула ссора, в ходе которой женщина нанесла мужу смертельный удар ножом в живот. Мужчина скончался на месте до прибытия медиков.

Суд установил, что это не первое подобное преступление, совершенное обвиняемой, – ранее она уже привлекалась к ответственности за аналогичное деяние. В ходе процесса учитывались как смягчающие (явка с повинной, наличие несовершеннолетних детей), так и отягчающие (рецидив, особая жестокость) обстоятельства.

Усть-Коксинский районный суд приговорил женщину к десяти годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Прокурорская проверка также выявила нарушения в работе участкового уполномоченного, который знал о неблагополучной ситуации в семье, но не принял профилактических мер. По данному факту возбуждено служебное расследование.

Родственники погибшего заявили, что будут обжаловать приговор, считая его слишком мягким.

