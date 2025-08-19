Жительница Алтайского края перешла по ссылке в мессенджере и лишилась 100 тысяч рублей
Полицейские возбудили уголовное дело
19 августа 2025, 14:30, ИА Амител
53-летняя жительница Усть-Калманского района Алтайского стала жертвой мошенников и лишилась почти 100 тысяч рублей, сообщили в МВД региона.
Женщина перешла в мессенджере по ссылке, но та оказалась недоступной. Позже ей пришло SMS с кодом и уведомление об оплате, но сельчанка не придала этому значения. Никаких звонков ей при этом не поступало.
Вскоре потерпевшая увидела в приложении банка уведомление о необходимости внести обязательный платеж по кредитке и обнаружила, что с ее карты списали чуть менее 100 тысяч рублей.
«Кроме того, было установлено, что неизвестное лицо совершило несколько покупок в магазине. На "Госуслугах" никаких операций не проводилось и они не были заблокированы», – рассказали в ведомстве.
Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
14:53:55 19-08-2025
Слушайте, это уже типа второй случай. Что-то здесь не так............
15:30:20 19-08-2025
Наивно было думать власти, что после запрета мессенджеров разводилово закончиться, ну снизиться на несколько процентов на месяц, два в лучшем случае, потом по новой восстановиться. Как звонили, так и будут звонить. Интересно будет с махом, куда собираются подцепить и госуслуги и доступ в банки и т.д и т.п. Вот где развод начнётся.
17:06:20 19-08-2025
Любопытной Варваре на базаре нос оторвали!Перефразирую-любопытной Варваре в интернете карман ОПУСТОШИЛИ! Не перевелись еще БУРАТИНЫ!
21:07:56 19-08-2025
Владимир (17:06:20 19-08-2025) Любопытной Варваре на базаре нос оторвали!Перефразирую-любо...
И никогда не переведутся.
06:55:58 20-08-2025
Почему не озвучен мессенджер?
07:16:14 20-08-2025
Гость (06:55:58 20-08-2025) Почему не озвучен мессенджер?... Какая разница какой мессенджер, если дело в том кто держит в руках телефон, в котором мессенджер? Всем понятно, что не ради мошенников банят телегу и вотсап. Нельзя людям мозги перепрошить, если они от природы тупые. Их и по Почте России разводить будут. Цыгане и наперсточники и без всяких мессенджеров разводили лохов при советской власти.
07:52:49 20-08-2025
Гость (07:16:14 20-08-2025) Какая разница какой мессенджер, если дело в том кто держит в... Статистику чтоб вести