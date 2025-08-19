Жительница Алтайского края перешла по ссылке в мессенджере и лишилась 100 тысяч рублей

Полицейские возбудили уголовное дело

19 августа 2025, 14:30, ИА Амител

Фото: Stephen Phillips / unsplash.com

53-летняя жительница Усть-Калманского района Алтайского стала жертвой мошенников и лишилась почти 100 тысяч рублей, сообщили в МВД региона.

Женщина перешла в мессенджере по ссылке, но та оказалась недоступной. Позже ей пришло SMS с кодом и уведомление об оплате, но сельчанка не придала этому значения. Никаких звонков ей при этом не поступало.

Вскоре потерпевшая увидела в приложении банка уведомление о необходимости внести обязательный платеж по кредитке и обнаружила, что с ее карты списали чуть менее 100 тысяч рублей.

«Кроме того, было установлено, что неизвестное лицо совершило несколько покупок в магазине. На "Госуслугах" никаких операций не проводилось и они не были заблокированы», – рассказали в ведомстве.

Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.