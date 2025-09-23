Жительница Барнаула пожаловалась на грузовики, курсирующие по улице Правый Берег Пруда
Проезд большегрузов вызывает сильное запыление воздуха
23 сентября 2025, 10:00, ИА Амител
Жительница улицы Правый Берег Пруда сообщила о проблемах, возникших из-за перенаправления грузового транспорта. По ее словам, после временных ограничений движения на соседних улицах поток машин, включая тяжелые, переместился на грунтовую дорогу, не предназначенную для такого трафика, сообщает Telegram-канал Barnaul 22.
Местные жители отмечают, что движение автомобилей идет прямо по крышкам водопроводных колодцев, что уже привело к их разрушению. Ситуацию осложняет песчаный грунт и отсутствие тротуаров, из-за чего людям затруднительно безопасно передвигаться по дороге.
«Просим рассмотреть возможность перенаправления грузового транспорта на параллельные асфальтированные улицы, которые более соответствуют его нагрузке. Это позволит сохранить водопроводные коммуникации и дорогу, а также обеспечит безопасность и комфорт жителей», – рассказала участница сообщества Елена Козлова.
10:11:20 23-09-2025
а вот может лучше сохранить асфальт и заменить сломавшиеся люки?
если вам кажется властные органы ошиблись - то вам кажется.
властные органы правы всегда.
13:27:25 23-09-2025
Musik (10:11:20 23-09-2025) а вот может лучше сохранить асфальт и заменить сломавшиеся л...
Написал властный ОРГАН ))