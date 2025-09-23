Жительница Барнаула пожаловалась на грузовики, курсирующие по улице Правый Берег Пруда

Проезд большегрузов вызывает сильное запыление воздуха

23 сентября 2025, 10:00, ИА Амител

Улица Правый Берег Пруда / Фото: Barnaul 22

Жительница улицы Правый Берег Пруда сообщила о проблемах, возникших из-за перенаправления грузового транспорта. По ее словам, после временных ограничений движения на соседних улицах поток машин, включая тяжелые, переместился на грунтовую дорогу, не предназначенную для такого трафика, сообщает Telegram-канал Barnaul 22.

Местные жители отмечают, что движение автомобилей идет прямо по крышкам водопроводных колодцев, что уже привело к их разрушению. Ситуацию осложняет песчаный грунт и отсутствие тротуаров, из-за чего людям затруднительно безопасно передвигаться по дороге.