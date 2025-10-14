Жительница Барнаула участвует в конкурсе "Миссис Россия International 2025"

До этого Марина Филина побеждала в конкурсах красоты в Барнауле

14 октября 2025, 07:00, ИА Амител

Жительница Барнаула Марина Филина / Фото: Татьяны Жилиной

Жительница Барнаула, "Миссис Сибири 2025" Марина Филина отправилась в Ростов-на-Дону, где представит наш город в престижном конкурсе красоты "Миссис Россия International 2025". Филина участвует в мероприятии от модельного агентства Татьяны Жилиной.

Результаты конкурса объявят уже в ближайшие дни. Параллельно начался отбор на финал конкурса "Королева красоты Сибири 2025". Для участия приглашают девушек, женщин, мамочек, бизнес-леди и домохозяек. Финал пройдет в декабре. Также идет набор на участие в конкурсе "Мистер Сибири". Организацией мероприятия занимается модельное агентство Татьяны Жилиной.