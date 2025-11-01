НОВОСТИОбщество

Жительница Барнаула зарегистрировалась в Max и выиграла путешествие по России

Анна Акулова стала 50-миллионным пользователем российского мессенджера

01 ноября 2025, 10:50, ИА Амител

Российский мессенджер Max подарил своему 50-миллионному пользователю путешествие в любую точку России. Им стала жительница Барнаула Анна Акулова. Об этом сообщает пресс-служба площадки.

Анна зарегистрировалась в мессенджере 27 октября. Подарок девушке вручили в офисе Max в Москве, куда она приехала со своей девятилетней дочерью.

«Анна получила в подарок сертификат на семейное путешествие в любую точку России и мерч. Девушка сможет самостоятельно выбрать даты, город и культурную программу путешествия», – сказано в сообщении.

Жительница Барнаула призналась, что подарок оказался для нее сюрпризом. При этом она уже знает, куда отправится вместе с дочерью.

Amic.ru теперь в национальном мессенджере Max

Более тысячи человек подписались на канал amic.ru в национальном мессенджере Max

Уже месяц наши пользователи остаются в курсе событий в удобном формате
Барнаул Россия

Комментарии 17

Avatar Picture
Гость

11:00:24 01-11-2025

50 млн?) Ах да, а какой-то наш песенный конкурс посмотрело 4 млрд. жителей Земли. Наверное, еще иноплатенятне до кучи присоединились.

Avatar Picture
Гость

11:00:39 01-11-2025

Пусть еще лотерейный билет купит! 😉

Avatar Picture
Гость

11:07:04 01-11-2025

)))))))

Avatar Picture
Александр

11:22:00 01-11-2025

Макс, ну хватит!)) Не заманишь!

Avatar Picture
Гость

11:27:45 01-11-2025

А кем работает эта дама? И где?

Avatar Picture
Гость

11:51:02 01-11-2025

Гость (11:27:45 01-11-2025) А кем работает эта дама? И где?... В каждом городе возраст и профессия меняется

Avatar Picture
Гость

11:41:36 01-11-2025

Хорошая попытка, товарищ майор, но нет.

Avatar Picture
Гость

11:50:09 01-11-2025

Учитывая официальные данные в 146 млн. Его установил каждый третий, учитывая грудных детей , военнослужащих в зоне СВО. И пенсионеров лежащих в реанимации на ИВЛ.
Весьма правдоподобно

Avatar Picture
Гость

15:21:39 01-11-2025

Гость (11:50:09 01-11-2025) Учитывая официальные данные в 146 млн. Его установил каждый ...
А учитывая неофициальные данные и того меньше. Что там по неофициалке, хотя бы милльёнов 90 набегает?

Avatar Picture
Гость

12:32:27 02-11-2025

Гость (15:21:39 01-11-2025) А учитывая неофициальные данные и того меньше. Что там п... Набегало, лет 12 назад.

Avatar Picture
Гость

12:03:49 01-11-2025

"Российский мессенджер Max подарил своему 50-миллионному пользователю путешествие в любую точку России. Им стала жительница Барнаула Анна Акулова. Об этом сообщает пресс-служба площадки."

А если посмотреть другие региональные новости, там тоже будет жительница Барнаула или кто-то местный???

Avatar Picture
Гость

14:19:46 01-11-2025

И без мужа видимо

Avatar Picture
Гость

14:20:30 01-11-2025

Обычно на таких мероприятиях фотографмруются, и в новостях показывают, а тут ни одной фотки))

Avatar Picture
Гость

18:26:43 01-11-2025

/Анна зарегистрировалась в мессенджере 27 октября. Подарок девушке вручили в офисе Max в Москве, куда она приехала со своей девятилетней дочерью./

Ну-ну. И тут-же в Москву рванула за призом, даже разбег не взяла, только денег из заначки на билеты

Avatar Picture
Гость

20:55:34 01-11-2025

А я без всяких подписок выбрал маршрут и посетил нынче 11 городов нашей страны. Завёл канал в мессенджере без товарища майора и делился там впечатлениями. Присоединяйтесь. Давайте все, кто любит путешествовать, рассказывать о наших поездках друзьям, знакомым, коллегам, и просто всем интересующимся. Дай бог, нас станет больше, и мы сможет объединиться.

Avatar Picture
Гость

20:39:33 02-11-2025

Предлагаю акцию: регестрированный в Махе номер разблокируется в Телеграме или Вотсапе на выбор.

Avatar Picture
Гость

22:49:22 02-11-2025

Гость (20:39:33 02-11-2025) Предлагаю акцию: регестрированный в Махе номер разблокируетс... А где вас заблочили? У меня на одном номере все вами перечисленное. И все работает. Без вайфая.

