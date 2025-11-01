Жительница Барнаула зарегистрировалась в Max и выиграла путешествие по России
Анна Акулова стала 50-миллионным пользователем российского мессенджера
01 ноября 2025, 10:50, ИА Амител
Российский мессенджер Max подарил своему 50-миллионному пользователю путешествие в любую точку России. Им стала жительница Барнаула Анна Акулова. Об этом сообщает пресс-служба площадки.
Анна зарегистрировалась в мессенджере 27 октября. Подарок девушке вручили в офисе Max в Москве, куда она приехала со своей девятилетней дочерью.
«Анна получила в подарок сертификат на семейное путешествие в любую точку России и мерч. Девушка сможет самостоятельно выбрать даты, город и культурную программу путешествия», – сказано в сообщении.
Жительница Барнаула призналась, что подарок оказался для нее сюрпризом. При этом она уже знает, куда отправится вместе с дочерью.
11:00:24 01-11-2025
50 млн?) Ах да, а какой-то наш песенный конкурс посмотрело 4 млрд. жителей Земли. Наверное, еще иноплатенятне до кучи присоединились.
11:00:39 01-11-2025
Пусть еще лотерейный билет купит! 😉
11:07:04 01-11-2025
)))))))
11:22:00 01-11-2025
Макс, ну хватит!)) Не заманишь!
11:27:45 01-11-2025
А кем работает эта дама? И где?
11:51:02 01-11-2025
Гость (11:27:45 01-11-2025) А кем работает эта дама? И где?... В каждом городе возраст и профессия меняется
11:41:36 01-11-2025
Хорошая попытка, товарищ майор, но нет.
11:50:09 01-11-2025
Учитывая официальные данные в 146 млн. Его установил каждый третий, учитывая грудных детей , военнослужащих в зоне СВО. И пенсионеров лежащих в реанимации на ИВЛ.
Весьма правдоподобно
15:21:39 01-11-2025
Гость (11:50:09 01-11-2025) Учитывая официальные данные в 146 млн. Его установил каждый ...
А учитывая неофициальные данные и того меньше. Что там по неофициалке, хотя бы милльёнов 90 набегает?
12:32:27 02-11-2025
Гость (15:21:39 01-11-2025) А учитывая неофициальные данные и того меньше. Что там п... Набегало, лет 12 назад.
12:03:49 01-11-2025
А если посмотреть другие региональные новости, там тоже будет жительница Барнаула или кто-то местный???
14:19:46 01-11-2025
И без мужа видимо
14:20:30 01-11-2025
Обычно на таких мероприятиях фотографмруются, и в новостях показывают, а тут ни одной фотки))
18:26:43 01-11-2025
Ну-ну. И тут-же в Москву рванула за призом, даже разбег не взяла, только денег из заначки на билеты
20:55:34 01-11-2025
А я без всяких подписок выбрал маршрут и посетил нынче 11 городов нашей страны. Завёл канал в мессенджере без товарища майора и делился там впечатлениями. Присоединяйтесь. Давайте все, кто любит путешествовать, рассказывать о наших поездках друзьям, знакомым, коллегам, и просто всем интересующимся. Дай бог, нас станет больше, и мы сможет объединиться.
20:39:33 02-11-2025
Предлагаю акцию: регестрированный в Махе номер разблокируется в Телеграме или Вотсапе на выбор.
22:49:22 02-11-2025
Гость (20:39:33 02-11-2025) Предлагаю акцию: регестрированный в Махе номер разблокируетс... А где вас заблочили? У меня на одном номере все вами перечисленное. И все работает. Без вайфая.