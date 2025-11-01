Жительница Барнаула зарегистрировалась в Max и выиграла путешествие по России

Анна Акулова стала 50-миллионным пользователем российского мессенджера

01 ноября 2025, 10:50, ИА Амител

Мессенджер Max / Фото: компания "ВКонтакте"

Российский мессенджер Max подарил своему 50-миллионному пользователю путешествие в любую точку России. Им стала жительница Барнаула Анна Акулова. Об этом сообщает пресс-служба площадки.

Анна зарегистрировалась в мессенджере 27 октября. Подарок девушке вручили в офисе Max в Москве, куда она приехала со своей девятилетней дочерью.

«Анна получила в подарок сертификат на семейное путешествие в любую точку России и мерч. Девушка сможет самостоятельно выбрать даты, город и культурную программу путешествия», – сказано в сообщении.

Жительница Барнаула призналась, что подарок оказался для нее сюрпризом. При этом она уже знает, куда отправится вместе с дочерью.