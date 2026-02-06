Жительница Бийска пожаловалась на бродячих собак, преграждающих дорогу

Ситуация на улице становится опасной для пешеходов

06 февраля 2026, 11:02, ИА Амител

Бродячие собаки на улице Цесовской / Фото: "Бийск 22"

Жительница Бийска пожаловалась на стаи бродячих собак на улице Цесовской. Обращение с просьбой принять меры по отлову животных она направила в Telegram-канал "Бийск 22".

По словам горожанки, ситуация становится опасной для пешеходов.

«Прошу принять меры по отлову бродячих собак по улице Цесовской. Невозможно ходить, стаи собак перегораживают дорогу», — написала читательница.

Ранее жители Бийска уже неоднократно поднимали в соцсетях тему безнадзорных животных, отмечая, что большие стаи собак появляются во дворах и на оживленных улицах города. Так, горожане выражали серьезную обеспокоенность из-за стаи бездомных собак, которые обосновались у гимназии № 1 в районе Зеленый Клин. По словам очевидцев, животные постоянно находятся возле учебного заведения.