НОВОСТИОбщество

Жительница Бийска пожаловалась на бродячих собак, преграждающих дорогу

Ситуация на улице становится опасной для пешеходов

06 февраля 2026, 11:02, ИА Амител

Бродячие собаки на улице Цесовской / Фото: "Бийск 22"
Бродячие собаки на улице Цесовской / Фото: "Бийск 22"

Жительница Бийска пожаловалась на стаи бродячих собак на улице Цесовской. Обращение с просьбой принять меры по отлову животных она направила в Telegram-канал "Бийск 22".

По словам горожанки, ситуация становится опасной для пешеходов.

«Прошу принять меры по отлову бродячих собак по улице Цесовской. Невозможно ходить, стаи собак перегораживают дорогу», — написала читательница.

Ранее жители Бийска уже неоднократно поднимали в соцсетях тему безнадзорных животных, отмечая, что большие стаи собак появляются во дворах и на оживленных улицах города. Так, горожане выражали серьезную обеспокоенность из-за стаи бездомных собак, которые обосновались у гимназии № 1 в районе Зеленый Клин. По словам очевидцев, животные постоянно находятся возле учебного заведения.

Бийск Собаки животные

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

11:07:08 06-02-2026

И в Барнауле в шаговой доступности от Партизанской в частном секторе бегают агрессивные собаки, с нападками!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Чучмек

11:35:11 06-02-2026

Не смейте писать жалобы на священных животных!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:42:29 06-02-2026

отпугиватель УЗ стоит 1200 (от него собаки поджав хвосты удирают резко, мощность настраивается по размерам животного. но лучше на максимум всегда), перцовый аттак-баллон стоит 1000 в зависимости от емкости. Очень эффективен в стае, поражает сразу 3-5 особей. В чем проблема-то.

А ваши (ваших близких, детей) раны, уколы от бешенства и даже жизнь - почем?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:12:16 18-02-2026

Гость (23:42:29 06-02-2026) отпугиватель УЗ стоит 1200 (от него собаки поджав хвосты уди...
не везде с собой можно перцовку проносить-и как быть?
детям вообще ею пользоваться нельзя,приобретать нельзя, в школу с ней нельзя

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров