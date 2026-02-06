Жительница Бийска пожаловалась на бродячих собак, преграждающих дорогу
Ситуация на улице становится опасной для пешеходов
06 февраля 2026, 11:02, ИА Амител
Жительница Бийска пожаловалась на стаи бродячих собак на улице Цесовской. Обращение с просьбой принять меры по отлову животных она направила в Telegram-канал "Бийск 22".
По словам горожанки, ситуация становится опасной для пешеходов.
«Прошу принять меры по отлову бродячих собак по улице Цесовской. Невозможно ходить, стаи собак перегораживают дорогу», — написала читательница.
Ранее жители Бийска уже неоднократно поднимали в соцсетях тему безнадзорных животных, отмечая, что большие стаи собак появляются во дворах и на оживленных улицах города. Так, горожане выражали серьезную обеспокоенность из-за стаи бездомных собак, которые обосновались у гимназии № 1 в районе Зеленый Клин. По словам очевидцев, животные постоянно находятся возле учебного заведения.
11:07:08 06-02-2026
И в Барнауле в шаговой доступности от Партизанской в частном секторе бегают агрессивные собаки, с нападками!
11:35:11 06-02-2026
Не смейте писать жалобы на священных животных!
23:42:29 06-02-2026
отпугиватель УЗ стоит 1200 (от него собаки поджав хвосты удирают резко, мощность настраивается по размерам животного. но лучше на максимум всегда), перцовый аттак-баллон стоит 1000 в зависимости от емкости. Очень эффективен в стае, поражает сразу 3-5 особей. В чем проблема-то.
А ваши (ваших близких, детей) раны, уколы от бешенства и даже жизнь - почем?
13:12:16 18-02-2026
не везде с собой можно перцовку проносить-и как быть?
детям вообще ею пользоваться нельзя,приобретать нельзя, в школу с ней нельзя