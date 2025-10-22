В Новосибирской области женщина благополучно родила ребенка после жесткого ДТП со скорой
В Новосибирской области беременная женщина родила после аварии, в которую попала скорая помощь. Машина медиков вылетела с трассы и перевернулась в Краснозерском районе. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.
По предварительным данным, внутри находились врачи и пациентка на позднем сроке беременности. Несмотря на происшествие, женщину успели доставить в больницу, где она благополучно родила здорового ребенка.
В результате ДТП пострадали три человека – все они были доставлены в медучреждение другой бригадой скорой помощи. Двое получили травмы средней степени тяжести, один находится в тяжелом состоянии.
