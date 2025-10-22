В Новосибирской области женщина благополучно родила ребенка после жесткого ДТП со скорой

Роженицу успели доставить в больницу

22 октября 2025, 15:45, ИА Амител

В Новосибирской области беременная женщина родила после аварии, в которую попала скорая помощь. Машина медиков вылетела с трассы и перевернулась в Краснозерском районе. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

По предварительным данным, внутри находились врачи и пациентка на позднем сроке беременности. Несмотря на происшествие, женщину успели доставить в больницу, где она благополучно родила здорового ребенка.

В результате ДТП пострадали три человека – все они были доставлены в медучреждение другой бригадой скорой помощи. Двое получили травмы средней степени тяжести, один находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае возбуждено уголовное дело в отношении жителя Быстроистокского района, избившего беременную сожительницу.