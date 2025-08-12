НОВОСТИПроисшествия

Жительница Славгорода получила срок за найденный телефон

Смартфон она сдала в ломбард

12 августа 2025, 16:20, ИА Амител

Смартфон в руке / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Смартфон в руке / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Во время уборки улицы женщина обнаружила среди листвы мобильный телефон. Вместо того чтобы передать находку в полицию, она решила оставить его себе, сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Славгородчанка проверила, что за ней никто не наблюдает, и спрятала телефон в карман.

Дома находчивая горожанка вставила в аппарат свою SIM-карту и некоторое время пользовалась им, после чего сдала устройство в ломбард, получив за него 1000 рублей. Однако настоящая владелица телефона не стала мириться с потерей и обратилась в полицию.

В ходе расследования ущерб был оценен в 3591 рубль. Действия женщины квалифицировали как кражу (статья 158 УК РФ). Суд приговорил ее к девяти месяцам условного срока и обязал полностью возместить стоимость телефона.

Ранее в Новосибирске у ребенка на улице украли 1 млн рублей.

Момент кражи / Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Рецидивист из Новосибирска украл в Барнауле ноутбук за 200 тысяч рублей

Мужчина специально приехал в столицу Алтайского края, чтобы совершить кражу
НОВОСТИПроисшествия

Славгород

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

16:33:06 12-08-2025

Дома находчивая горожанка вставила в аппарат свою SIM-карту и некоторое время пользовалась им,

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:40:45 12-08-2025

Если бы не нарушался закон и 25% от стоимости находки причитались бы нашедшему, то и дворничиха не соблазнилась бы "наживой" в жалкую тысячу рублей - честь по чести передала бы обнаруженный телефон в полицию! Поэтому каково соблюдение закона самою властью, таково и отношение к его "святости" со стороны "находчивых" граждан!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:55:29 12-08-2025

Кражу ….. ДУР дом!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:21:48 12-08-2025

Кража - это же незаконное изъятие, тайное. Горожанка не изымала, а нашла в листве, убирая мусор. Ей нужно судится с обвинителем и выиграть суд и новый телефон.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:26:41 12-08-2025

Да уж, сейчас себе дороже подбирать телефоны, карты, даже чтобы передать владельцу, доказывай потом, что ты не верблюд. Не прикасаюсь даже.



  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:00:27 13-08-2025

Это именно кража. Не твое - не бери. Там и телефон то видимо был авно на палке - 3 с половиной рубля оценили. Это кнопочная Нокия что ли?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:24:49 13-08-2025

дур дом. Вот законы понапридумывали!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:25:01 13-08-2025

Понять, простить

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров