Жительница Славгорода получила срок за найденный телефон
Смартфон она сдала в ломбард
12 августа 2025, 16:20, ИА Амител
Во время уборки улицы женщина обнаружила среди листвы мобильный телефон. Вместо того чтобы передать находку в полицию, она решила оставить его себе, сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
Славгородчанка проверила, что за ней никто не наблюдает, и спрятала телефон в карман.
Дома находчивая горожанка вставила в аппарат свою SIM-карту и некоторое время пользовалась им, после чего сдала устройство в ломбард, получив за него 1000 рублей. Однако настоящая владелица телефона не стала мириться с потерей и обратилась в полицию.
В ходе расследования ущерб был оценен в 3591 рубль. Действия женщины квалифицировали как кражу (статья 158 УК РФ). Суд приговорил ее к девяти месяцам условного срока и обязал полностью возместить стоимость телефона.
16:33:06 12-08-2025
Дома находчивая горожанка вставила в аппарат свою SIM-карту и некоторое время пользовалась им,
17:40:45 12-08-2025
Если бы не нарушался закон и 25% от стоимости находки причитались бы нашедшему, то и дворничиха не соблазнилась бы "наживой" в жалкую тысячу рублей - честь по чести передала бы обнаруженный телефон в полицию! Поэтому каково соблюдение закона самою властью, таково и отношение к его "святости" со стороны "находчивых" граждан!
17:55:29 12-08-2025
Кражу ….. ДУР дом!
21:21:48 12-08-2025
Кража - это же незаконное изъятие, тайное. Горожанка не изымала, а нашла в листве, убирая мусор. Ей нужно судится с обвинителем и выиграть суд и новый телефон.
23:26:41 12-08-2025
Да уж, сейчас себе дороже подбирать телефоны, карты, даже чтобы передать владельцу, доказывай потом, что ты не верблюд. Не прикасаюсь даже.
07:00:27 13-08-2025
Это именно кража. Не твое - не бери. Там и телефон то видимо был авно на палке - 3 с половиной рубля оценили. Это кнопочная Нокия что ли?
09:24:49 13-08-2025
дур дом. Вот законы понапридумывали!
09:25:01 13-08-2025
Понять, простить