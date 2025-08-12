Жительница Славгорода получила срок за найденный телефон

Смартфон она сдала в ломбард

12 августа 2025, 16:20, ИА Амител

Смартфон в руке / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Во время уборки улицы женщина обнаружила среди листвы мобильный телефон. Вместо того чтобы передать находку в полицию, она решила оставить его себе, сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Славгородчанка проверила, что за ней никто не наблюдает, и спрятала телефон в карман.

Дома находчивая горожанка вставила в аппарат свою SIM-карту и некоторое время пользовалась им, после чего сдала устройство в ломбард, получив за него 1000 рублей. Однако настоящая владелица телефона не стала мириться с потерей и обратилась в полицию.

В ходе расследования ущерб был оценен в 3591 рубль. Действия женщины квалифицировали как кражу (статья 158 УК РФ). Суд приговорил ее к девяти месяцам условного срока и обязал полностью возместить стоимость телефона.

