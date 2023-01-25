Жительницу Барнаула наказали за дискредитацию ВС РФ в канале на 15 подписчиков
Женщина не признала свою вину и заявила, что аккаунт ей не принадлежит
25 января 2023, 14:05, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Суд Октябрьского района Барнаула признал горожанку виновной в дискредитации ВС РФ. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов Алтайского края.
Женщина создала телеграм-канал, на который подписались 15 человек. В паблике она начала "выкладывать публикации, направленные на дискредитацию Вооружённых Сил РФ".
На суде горожанка не признала свою вину и заявила, что аккаунт ей не принадлежит. Правоохранителям после изучения планшета удалось доказать причастность женщины к нарушению.
Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
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