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Жительницу Барнаула наказали за дискредитацию ВС РФ в канале на 15 подписчиков

Женщина не признала свою вину и заявила, что аккаунт ей не принадлежит

25 января 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Суд Октябрьского района Барнаула признал горожанку виновной в дискредитации ВС РФ. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов Алтайского края.

Женщина создала телеграм-канал, на который подписались 15 человек. В паблике она начала "выкладывать публикации, направленные на дискредитацию Вооружённых Сил РФ".

На суде горожанка не признала свою вину и заявила, что аккаунт ей не принадлежит. Правоохранителям после изучения планшета удалось доказать причастность женщины к нарушению.

Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

 

Комментарии 10

  • как бы еще денег собрать давно штрафы не придумывали и старые не повышали
    25 января, Гость   Ответить
  • А кто их 15подпищиков разжился 30ю серебрянниками???
    25 января, Гость   Ответить
  • А что же такая смелая и дала заднюю? Сидела бы вместе с Онотоле, давала бы ему)
    25 января, Гость   Ответить
  • мало, минимум раз в 10 надо больше штраф накладывать. И подписчиков проверить
    25 января, Гость   Ответить
  • Гость, А что же такая смелая и дала заднюю..... Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут, (ара)
    25 января, Гость   Ответить
  • А если преукрашивать ВС РФ то доплачивают ?
    25 января, Гость   Ответить
  • Мало. Не поймёт. И другим примера не будет. Вот товарища усатого бы на таких.
    25 января, Гость   Ответить
  • На Укроину её! К братьям!
    25 января, Гость   Ответить
  • Надо было месяц исправительных работ на Донбассе.
    26 января, Гость   Ответить
  • Явно обиженка и без секса пропадает.
    26 января, Гость   Ответить
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