Жителя Горно-Алтайска обманули при попытке купить права через интернет
После получения денег аферисты продолжили под разными предлогами требовать новые переводы
27 мая 2026, 12:03, ИА Амител
В Горно-Алтайске 24-летний местный житель стал жертвой мошенников, пытаясь купить водительские права через интернет. Об этом сообщили в МВД Республики Алтай.
Как выяснили полицейские, молодой человек после окончания автошколы долгое время не мог сдать практический экзамен. В итоге в одном из популярных мессенджеров он нашел объявление об "ускоренном" получении водительского удостоверения и связался с автором.
Во время переписки неизвестный объяснил условия сделки и пообещал оформить права без повторной сдачи теории и практики. Для этого он потребовал фотографии документов и предоплату в размере 50%. Доверчивый житель Горно-Алтайска перевел злоумышленникам 70 тысяч рублей.
После получения денег аферисты продолжили под разными предлогами требовать новые переводы. Тогда мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сейчас правоохранители устанавливают личности злоумышленников.
12:13:27 27-05-2026
Вообще - то тут соучастие в подделке документов.
Это как если бы заказал услуги киллера, а он взял и кинул, и заказчик идет в полицию и жалуется - тут либо у полиции с головой беда, либо новый мир наступил.
14:49:35 27-05-2026
Кругом обман и мошенничество, доколе