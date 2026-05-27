Жителя Горно-Алтайска обманули при попытке купить права через интернет

После получения денег аферисты продолжили под разными предлогами требовать новые переводы

27 мая 2026, 12:03, ИА Амител

Водитель обнимает автомобиль / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Горно-Алтайске 24-летний местный житель стал жертвой мошенников, пытаясь купить водительские права через интернет. Об этом сообщили в МВД Республики Алтай.

Как выяснили полицейские, молодой человек после окончания автошколы долгое время не мог сдать практический экзамен. В итоге в одном из популярных мессенджеров он нашел объявление об "ускоренном" получении водительского удостоверения и связался с автором.

Во время переписки неизвестный объяснил условия сделки и пообещал оформить права без повторной сдачи теории и практики. Для этого он потребовал фотографии документов и предоплату в размере 50%. Доверчивый житель Горно-Алтайска перевел злоумышленникам 70 тысяч рублей.

После получения денег аферисты продолжили под разными предлогами требовать новые переводы. Тогда мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сейчас правоохранители устанавливают личности злоумышленников.