Заключительный четвертый этап пройдет с 28 июля по 11 августа

21 июля 2025, 11:30, ИА Амител

Вода льется из крана / Фото: создано в нейросети DALLE-E / amic.ru

22 июля в Барнауле возобновят подачу горячей воды в дома, попавшие в третий этап гидравлических испытаний. Об этом сообщили в СГК.

С 7 по 21 июля отключение горячей воды затронуло потребителей двух крупных магистралей – М-21 (ТЭЦ-2) и М-33 (ТЭЦ-3). На интерактивной карте – серый и желтый контуры.

"Возобновление подачи горячей воды потребителям идет по графику и запланировано на 22 июля", – рассказали в СГК.

За две недели энергетики проверили 350 км теплосетей, а суммарно за три этапа опрессовки – 1217 км. Это чуть более 70% от всего объема теплосетей в краевой столице.

Кроме того, специалисты выявили 134 повреждения. 30% из них находятся на магистральных теплосетях, 70% – на внутриквартальных. Всего по результатам трех этапов гидравлических испытаний зафиксировали 511 повреждений. Сегодня в работе остается 19 дефектов, влияющих на подачу горячей воды.

Четвертый, заключительный этап гидравлических испытаний пройдет с 28 июля по 11 августа включительно. Горячей воды не будет у потребителей М-22 (ТЭЦ-2) и М-31 (ТЭЦ-3). На интерактивной карте это синий и фиолетовый контуры.

Это часть потребителей на Потоке – в районе рынка, в части адресов улиц Октябрьского района: Чеглецова, Северо-Западная, Горно-Алтайская, пр. Калинина, микрорайон Жилплощадка и другие. Также – Железнодорожный район: на улице Матросова, Красноармейском проспекте, в районе вокзала. Кроме того, горячей воды не будет в Ленинском, Железнодорожном и Индустриальном районах: в границах улиц Гущина, Советской Армии, Транзитной, Антона Петрова, Попова, Взлетной, Сиреневой, Балтийской, Власихинской.

Напомним, с 09:00 21 июля в центре Барнаула на сутки отключили холодную воду. Под ограничения, связанные со врезкой нового водовода, попали 15 тысяч жителей. По предварительным данным, подачу ресурса возобновят к 09:00 22 июля.