Жителям Барнаула вернут горячую воду 22 июля после третьего этапа испытаний
Заключительный четвертый этап пройдет с 28 июля по 11 августа
21 июля 2025, 11:30, ИА Амител
22 июля в Барнауле возобновят подачу горячей воды в дома, попавшие в третий этап гидравлических испытаний. Об этом сообщили в СГК.
С 7 по 21 июля отключение горячей воды затронуло потребителей двух крупных магистралей – М-21 (ТЭЦ-2) и М-33 (ТЭЦ-3). На интерактивной карте – серый и желтый контуры.
"Возобновление подачи горячей воды потребителям идет по графику и запланировано на 22 июля", – рассказали в СГК.
За две недели энергетики проверили 350 км теплосетей, а суммарно за три этапа опрессовки – 1217 км. Это чуть более 70% от всего объема теплосетей в краевой столице.
Кроме того, специалисты выявили 134 повреждения. 30% из них находятся на магистральных теплосетях, 70% – на внутриквартальных. Всего по результатам трех этапов гидравлических испытаний зафиксировали 511 повреждений. Сегодня в работе остается 19 дефектов, влияющих на подачу горячей воды.
Четвертый, заключительный этап гидравлических испытаний пройдет с 28 июля по 11 августа включительно. Горячей воды не будет у потребителей М-22 (ТЭЦ-2) и М-31 (ТЭЦ-3). На интерактивной карте это синий и фиолетовый контуры.
Это часть потребителей на Потоке – в районе рынка, в части адресов улиц Октябрьского района: Чеглецова, Северо-Западная, Горно-Алтайская, пр. Калинина, микрорайон Жилплощадка и другие. Также – Железнодорожный район: на улице Матросова, Красноармейском проспекте, в районе вокзала. Кроме того, горячей воды не будет в Ленинском, Железнодорожном и Индустриальном районах: в границах улиц Гущина, Советской Армии, Транзитной, Антона Петрова, Попова, Взлетной, Сиреневой, Балтийской, Власихинской.
Напомним, с 09:00 21 июля в центре Барнаула на сутки отключили холодную воду. Под ограничения, связанные со врезкой нового водовода, попали 15 тысяч жителей. По предварительным данным, подачу ресурса возобновят к 09:00 22 июля.
Почему не 21??? 7 июля ее уже 8 утра не было.
13:42:19 21-07-2025
Гость (12:46:09 21-07-2025) Почему не 21??? 7 июля ее уже 8 утра не было.... А у нас даже не с утра, а уже ночью отключили.
Отключение не больше 14 дней должно быть...Но СГК только выключают вовремя))
К тому же нам на С. Поляне никогда не дают во время. Еще примерно сутки боллер запускают. Уже вокруг вода есть у всех, а нам особенно " везет"((
14:03:18 22-07-2025
Гость (13:42:19 21-07-2025) А у нас даже не с утра, а уже ночью отключили. Отключени... Вы правы. Идут 16- е сутки отключения.
Воды нет на Солнечной поляне и не предвидится ни сегодня, завтра возможно, но это не точно( читай тоже нет)
Они только сегодня работы начнут!!!
Инфа от тепловых сетей((
21:56:29 21-07-2025
Отключили горячую воду в ночь с 06.07.2025 на 07.07.2025,а 22.07.2025 начнут только систему заполнять сейчас мне сообщил дежурный бгск поэтому возможно г/в будет только к 23.07 таким образом фактически 16 дней, но это если ни у кого ничего не прорвет в очередной раз.
06:20:14 22-07-2025
22 число а воды так и нет. Отключают быстро, а включают долго.
12:12:15 22-07-2025
Воды до сих пор нет, хотя уже обед)
12:59:23 22-07-2025
Час дня, а воды так и нет, как надо включать, так вечно это проблема, никогда во время не дают!
14:14:48 22-07-2025
Время 14:14 а воды так и нет горячей, куда звонить как узнавать???!!!!
15:23:43 22-07-2025
Время половина четвертого, сегодня вообще будет горячая вода или нет???!
15:29:44 22-07-2025
Уже середина дня! А воды так и нет. Теплосетевая компания трубки не берут с самого утра! 16 день нет горячей воды.
15:30:55 22-07-2025
Если до 18:00 не будет горячей воды. Подаю в суд
15:31:56 22-07-2025
Старая песня, звонишь в бтск, говорят дали воду, звоните в ук,в управляющую звонишь, они отвечают, звоните в бтск, дурдом, адрес Брестская 6. Когда будет вода?!!
15:50:00 22-07-2025
Гость (15:31:56 22-07-2025) Старая песня, звонишь в бтск, говорят дали воду, звоните в у... Как вы дозвонились до них?
16:01:31 22-07-2025
Гость (15:50:00 22-07-2025) Как вы дозвонились до них? ... Да легко, со второго раза и утром еще пару раз звонила, тоже дозвонилась сразу.
16:34:13 22-07-2025
Гость (16:01:31 22-07-2025) Да легко, со второго раза и утром еще пару раз звонила, тоже... Я сегодня весь день пробую дозвонится, у них сразу сброс идет
16:37:52 22-07-2025
Гость (16:01:31 22-07-2025) Да легко, со второго раза и утром еще пару раз звонила, тоже... Подскажите номер по которому звонили
16:59:39 22-07-2025
Гость (16:37:52 22-07-2025) Подскажите номер по которому звонили... 59-97-15 по этому номеру звонила
20:20:19 22-07-2025
22 число, время 20-19 воды нет
01:11:24 23-07-2025
Что-то пишут что 22 июля включат горячую воду, но её до сих пор нету, почему снова вовремя не дали воду
05:58:57 23-07-2025
Сегодня 23.07, а горячей воды по Антона Петрова 250 так и нет, когда включат ?
12:03:11 23-07-2025
Что за бред?!! Уже 12 дня, до сих нет воды!!
15:39:46 23-07-2025
Гость (12:03:11 23-07-2025) Что за бред?!! Уже 12 дня, до сих нет воды!!... странный такой! прожил 14 дней , проживешь и 365 без воды.
10:23:15 23-07-2025
Самое интересное, что дежурная служба на телефон не отвечает, либо на постоянной основе занято
10:42:30 23-07-2025
Куда смотрят органы ПРОКУРАТУРЫ? Нарушены сроки подачи горячего водоснабжения. Если они продлены, то отсутствует информация для потребителей . Потребителю все равно кто виноват - ГСК или УК. Нарушены права неопределенного круга лиц.
ПРОКУРАТУРА, это же ваша компетенция!!!
14:42:45 23-07-2025
Ирина (10:42:30 23-07-2025) Куда смотрят органы ПРОКУРАТУРЫ? Нарушены сроки подачи горяч... Без заявления в прокуратуру они не узнают об этом)))
Пишите!
15:40:21 23-07-2025
Юрий (14:42:45 23-07-2025) Без заявления в прокуратуру они не узнают об этом)))Пиши... в спортлото
11:48:28 23-07-2025
Это ужас и правда хоть бы предупредили !
13:35:35 23-07-2025
Есть какая-то информация по поводу включения? 23 число уже чуть ли не полдень, воды все еще нет
13:44:12 23-07-2025
23 июля 13:43, горячей воды так и не появилось, после 16 дней! Союза Республик 31. Беспредел
14:02:14 23-07-2025
Когда уже включат горячую воду😡
14:45:06 23-07-2025
Воды до сих пор нет, если что, какой там день идет? 17?
16:08:11 23-07-2025
Время 16:08 воды до сих пор нету А.Петрова 247В
Где вода то??? И когда она будет??
07:53:03 24-07-2025
24 июля. А обещанной 22 числа горячей воды так и нет
08:53:15 24-07-2025
Есть кто-то кто дозвонился? Хоть кому-то ответили? ТРЕТИЙ ДЕНЬ УДОБНОГО ИГНОРА..
09:32:55 24-07-2025
ЯНА (08:53:15 24-07-2025) Есть кто-то кто дозвонился? Хоть кому-то ответили? ТРЕТИЙ Д... да, звоню третий день и все три дня говорят, что планируют запустить ночью/вечером! Но только воды как не было так и нет!
10:42:48 24-07-2025
Антона Петрова 254. Вокруг 3 порыва. Когда будет вода - неизвестно