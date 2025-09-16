Жителю Германии грозит до пяти лет тюрьмы за пасхальную посылку с мылом из Барнаула
Немцу грозит уголовное преследование за посылку из России
16 сентября 2025, 15:20, ИА Амител
В Германии разгорается скандал вокруг пасхальной посылки, которую житель Барнаула отправил своему знакомому в Веббелин, сообщает NDR.
Внутри коробки – деревянная фигурка, кусок мыла и диск. Стоимость – всего 26,83 евро. Но немецкие власти расценили подарок как нарушение санкций ЕС.
Посылку задержали на почте Лейпцига, а ее получатель теперь рискует лишиться свободы на срок от трех месяцев до пяти лет. Мужчина уверяет, что это был всего лишь ответ на его рождественский презент барнаульскому другу, и уже нанял адвоката, чтобы отстоять свои права в суде.
В итоге история, начавшаяся с простого обмена подарками между жителями городов России и Германии, обернулась уголовным делом.
15:43:24 16-09-2025
И в "цветущей саду" бывают неурядицы. С посадкой в сарай на несколько месяцев.
15:54:20 16-09-2025
Гость (15:43:24 16-09-2025) И в "цветущей саду" бывают неурядицы. С посадкой в сарай на ... За получение посылки с деревянной поделкой и куском мыла.
16:21:52 16-09-2025
Не удивлюсь, если и у нас отославшего за финансирование вражеских стран посадят
17:49:38 16-09-2025
Дело не в мыле. Там был ещё диск. Скорее всего не лицензированный. Вот за это штраф. Но не тюрьма.
20:12:38 16-09-2025
На днях попалось видео канала Фрау Инна, блогерши из Германии. Она рассказывала о поездке в Барнаул. Интересно было бы интервью с ней, если у редакции есть возможность, а у Инны желание.
11:55:09 17-09-2025
Это расставоляет точки. В фашисткую Германию тоже посылки из СССР нельзя было отправлять