НОВОСТИОбщество

Жителю Германии грозит до пяти лет тюрьмы за пасхальную посылку с мылом из Барнаула

Немцу грозит уголовное преследование за посылку из России

16 сентября 2025, 15:20, ИА Амител

Посылка на Пасху / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Посылка на Пасху / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Германии разгорается скандал вокруг пасхальной посылки, которую житель Барнаула отправил своему знакомому в Веббелин, сообщает NDR.

Внутри коробки – деревянная фигурка, кусок мыла и диск. Стоимость – всего 26,83 евро. Но немецкие власти расценили подарок как нарушение санкций ЕС.

Посылку задержали на почте Лейпцига, а ее получатель теперь рискует лишиться свободы на срок от трех месяцев до пяти лет. Мужчина уверяет, что это был всего лишь ответ на его рождественский презент барнаульскому другу, и уже нанял адвоката, чтобы отстоять свои права в суде.

В итоге история, начавшаяся с простого обмена подарками между жителями городов России и Германии, обернулась уголовным делом.

Ранее сообщалось, что пара из Новосибирска осталась без свадебных нарядов из-за проблем со службой доставки.

Барнаул забавные истории Германия

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

15:43:24 16-09-2025

И в "цветущей саду" бывают неурядицы. С посадкой в сарай на несколько месяцев.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:54:20 16-09-2025

Гость (15:43:24 16-09-2025) И в "цветущей саду" бывают неурядицы. С посадкой в сарай на ... За получение посылки с деревянной поделкой и куском мыла.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:21:52 16-09-2025

Не удивлюсь, если и у нас отославшего за финансирование вражеских стран посадят

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:49:38 16-09-2025

Дело не в мыле. Там был ещё диск. Скорее всего не лицензированный. Вот за это штраф. Но не тюрьма.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:12:38 16-09-2025

На днях попалось видео канала Фрау Инна, блогерши из Германии. Она рассказывала о поездке в Барнаул. Интересно было бы интервью с ней, если у редакции есть возможность, а у Инны желание.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:55:09 17-09-2025

Это расставоляет точки. В фашисткую Германию тоже посылки из СССР нельзя было отправлять

  -9 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров