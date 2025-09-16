Жителю Германии грозит до пяти лет тюрьмы за пасхальную посылку с мылом из Барнаула

Немцу грозит уголовное преследование за посылку из России

16 сентября 2025, 15:20, ИА Амител

Посылка на Пасху / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Германии разгорается скандал вокруг пасхальной посылки, которую житель Барнаула отправил своему знакомому в Веббелин, сообщает NDR.

Внутри коробки – деревянная фигурка, кусок мыла и диск. Стоимость – всего 26,83 евро. Но немецкие власти расценили подарок как нарушение санкций ЕС.

Посылку задержали на почте Лейпцига, а ее получатель теперь рискует лишиться свободы на срок от трех месяцев до пяти лет. Мужчина уверяет, что это был всего лишь ответ на его рождественский презент барнаульскому другу, и уже нанял адвоката, чтобы отстоять свои права в суде.

В итоге история, начавшаяся с простого обмена подарками между жителями городов России и Германии, обернулась уголовным делом.

