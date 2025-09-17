"Золотой стандарт": в чем плюсы дорожающего золота для России

Не просто "инструмент накопления богатства", а один из драйверов экономики. Сможет ли Алтайский край извлечь выгоду при росте цен на золото?

17 сентября 2025, 12:15, ИА Амител

Золотые слитки / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru

Стоимость унции золота обновила свой исторический максимум почти до 3,7 тыс. долларов. И это не предел, прогнозируют эксперты. Почему цена на драгметалл растет и процесс продолжится? Почему этот рост "золотых котировок" играет на руку России и чем он важен при изменении ключевой ставки Центробанка?

В чем положительный эффект для граждан страны и Алтая, в частности от подорожания драгметалла, – в материале amic.ru.

Пошел на рекорд

Новый исторический максимум цены на тройскую унцию золота не предел. Эксперты уверены, что планка в 4 тыс. долларов – это всего лишь вопрос времени, и главная интрига в том, доберется ли цена до этой отметки в текущем году или все-таки в 2026-м.

«Золото дорожает весь этот год на фоне нестабильности в мировой экономике – это долгосрочный тренд. Новый исторический рекорд золота выше 3600 долларов сформирован под давлением двух ключевых факторов: ожиданий снижения ставки ФРС 17 сентября с вероятностью 90% и беспрецедентных закупок центральными банками (более 1000 тонн ежегодно с 2022 года)», – подчеркнул в беседе с "Российской газетой" аналитик компании "Цифра Брокер" Дмитрий Вишневский.

Еще смелее в прогнозах специалисты Goldman Sachs. Их эксперты предполагают, что цены на золото могут вырасти почти до 5 тыс. долларов за унцию, если Федеральная резервная система США (ФРС) потеряет свою независимость и инвесторы переведут хотя бы небольшую часть своих сбережений из казначейских облигаций США в золотые слитки.

«Сценарий, при котором независимость ФРС будет подорвана, скорее всего, приведет к росту инфляции, снижению цен на акции и долгосрочные облигации, а также к ослаблению статуса доллара как резервной валюты. Золото – это средство сбережения, которое не зависит от доверия к институтам», – убеждены в Goldman Sachs.

Еще год назад, осенью 2024-го, унция золота стоила около 2,8 тысячи долларов. Повышение стоимости драгметалла, по утверждению российских экспертов, позволяет при продажах металла поддержать текущий счет и поступления в доходную часть бюджета страны.

Пока на втором месте

Согласно открытым данным Росстата, в 2024 году в стране добыли и произвели 330 тонн драгметалла. Больше извлекли только в Китае – 377 тонн.

В первой половине 2025 года производство драгоценного металла выросло на 5,5% по сравнению с январем – июнем 2024-го. При такой тенденции к концу нынешнего года объем добычи золота может превысить 340 тонн. Стоимость российских золотых резервов по итогам августа достигла 250 миллиардов долларов, при этом доля золота в резервах выросла до 36,5%. Это максимальный показатель с октября 1999-го, когда было 39,7%. В общей сумме на сегодня объем международных резервов страны вырос до 689,5 млрд долларов.

В пятерке лидеров золотодобычи в 2024-м:

Красноярский край – 75,5 тонны золота;

Республика Саха (Якутия) – 55 тонн;

Магаданская область – 54,1 тонны;

Забайкальский край – 28,7 тонны;

Хабаровский край – 28,1 тонны.

Остальной объем драгметалла добыли на Чукотке, в Иркутской, Амурской областях и на Камчатке.

Именно рекордные цены делают рентабельной переработку бедных руд, открывая возможность разрабатывать месторождения, которые ранее считались неокупаемыми. А это как раз и позволит новая разработка от томского "политеха".

Расшифровка "геологического кода"

Российские ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с компанией "Полиметалл" разработали принципиально новый подход к поиску золотоносных участков, которые ранее оставались "невидимыми". Руководитель проекта, доцент ТПУ Тамара Якич отмечает:

«Мы не просто изучили минералы-спутники и формы нахождения золота, но и восстановили условия формирования месторождения. Это как разгадать древний геологический код».

Этот метод уже испытали на месторождении Светлое в Хабаровском крае, относящемся к редкому для России классу объектов. Такие залежи характеризуются низким содержанием металла и микронным размером частиц золота, поэтому их очень сложно обнаружить.

«Уже сегодня зафиксированы значимые результаты применения данной концепции на различных типах месторождений, что открывает новые возможности для оптимизации технологических решений», – добавляет Тамара Якич.

Наверное, такая технология была бы полезна и на Алтае.

Золота – на 5 млрд долларов?

Еще в 2022 году amic.ru беседовал с российским геологом, профессором Алтайского государственного университета Геннадием Барышниковым. Тогда доктор географических наук утверждал, что золота и серебра на Алтае можно добыть на 5 миллиардов долларов:

«Причем это речь только о тех месторождениях, которые уже разведаны и известны геологам. Есть потенциальные участки, где может быть "спрятано" еще несколько миллиардов долларов в виде золота».

Как рассказал в апреле 2024 года начальник департамента Сибнедр Алексей Партолин, добыча золота на Алтае из года в год остается примерно на одном уровне. К примеру, в 2022 году в крае произвели свыше 740 кг драгметалла. За 2024 год только на одном карьере Мурзинка-1 добыли 270 кг золота.

Однако местных жителей всегда волнует вопрос: не приведет ли увеличение мест добычи золота к ухудшению экологии регионов?

Федеральное решение?

В Алтайском крае защитники природы уже сейчас остро конфликтуют с золотодобытчиками. Жители Чарышского района в середине июля вышли с акцией протеста против добычи россыпного золота на участках Коргон, Кумир и Бащелакский. Экозащитники опасаются, что артельщики вырубят растительность в водоохранных зонах, загрязнятся и помутнеют реки, под угрозой уничтожения окажутся нерестилища ценных хариуса и краснокнижного тайменя:

«Мы считаем, что добыча золота в данных локациях угрожает жизни и здоровью людей».

После неоднократных подобных акций населения в Солонешенском районе края власти пошли навстречу местным жителям.

По запросу депутата Госдумы Дмитрия Бессарабова Минприроды РФ совместно с Роснедрами готовит проект приказа о запрете предоставления лицензий по "заявительному" принципу:

«В ближайшее время проект будет направлен во все регионы, на территории которых были выданы соответствующие лицензии. И в случае его поддержки соответствующие изменения планируются к принятию до конца текущего года».

Ведь нужный стране металл можно добывать и без вреда экологии. Объемы золотодобычи, конечно, напрямую на ценники в магазинах не влияют, но доходы региона от добычи драгметалла будут только расти. Хотя бы взять примеры других золотодобывающих областей.

Социальные программы, экспорт и выпадающая "нефтянка"

Для отдаленных Чукотки и Якутии золотодобывающая промышленность сегодня один из главных драйверов социально-экономического развития. В Магаданской области добыча золота и вовсе является основой экономики, формируя более двух третей регионального валового продукта (включая социальные программы по здравоохранению и в образовании).

Больше добывается золота – больше продается на экспорт. До 2022 года основные маршруты вели в Великобританию и Швейцарию, которые успешно зарабатывали на российском драгметалле, продавая его дальше. Сейчас направления другие, их стало больше: это ОАЭ, Юго-Восточная Азия, в том числе Китай, Гонконг, и другие страны.

Корректировка выпадающих доходов от экспорта нефти. Например, в августе этого года бюджет страны недополучил 21 миллиард рублей, по итогам сентября ожидается 10,5 миллиарда выпадающих нефтедоходов. Поэтому Минфин с 5 сентября по 6 октября намерен продать иностранную валюту и золото на 31,5 млрд рублей, что соответствует 1,4 млрд рублей в день.

12 сентября Центробанк снизил ключевую ставку до 17%. При этом ЦБ опасается дополнительного взлета инфляции от снижения "ключа", которая и так-то вышла далеко за прогнозируемые рамки: по состоянию на 8 сентября в годовом выражении – 8,2%. В это же время Центробанк озвучивает свои "инфляционные ожидания" в 13,2%.

Как раз здесь важен второй эффект от решения Минфина увеличить продажи валюты и золота: хотя бы временно сохранить стабильность цен на импортные товары и поддержать курс рубля в пределах 79–83 рублей. И не факт, что через месяц Минфин отменит увеличенные продажи валюты и золота.

Вместо бумаги

Что касается золотого резерва страны, то доллар как резервная валюта выходит из доверия. Центробанки многих стран с 2022-го ежегодно скупают совокупно более 1 тыс. тонн золота в свои резервы.

Как утверждает инвестиционный советник в реестре Банка России и партнер Российского экспортного центра (РЭЦ) Сергей Варфоломеев:

«После санкций 2022-го Россия ускорила переход от доллара и евро к золоту и другим "нейтральным" активам. Золото не только является надежной подушкой безопасности в периоды высокой нестабильности, обеспечивая высокую финансовую устойчивость и суверенитет, но и обладает высокой ликвидностью. Актив можно использовать в международных расчетах, особенно в рамках БРИКС».

В недрах нашей страны сосредоточено более 10% от общемировых запасов золота – 16,7 тысячи тонн. При растущей цене на золото – самое время развивать добычу драгметалла, развивать сами добывающие компании. Тогда лет через пять Россия вполне может стать мировым лидером по добыче золота.