Зомби-косуля была замечена на дороге в Курганской области
Очевидцы предположили, что косуля чем-то заражена
21 сентября 2025, 08:46, ИА Амител
В Курганской области очевидцы сняли на видео необычное поведение дикой косули, которую в Сети уже прозвали "зомби-косуля". Об этом сообщает Telegram-канал "Московского Комсомольца".
Животное вышло на проезжую часть в Варгашинском округе и совершенно не реагировало на людей и машины. Даже громкий сигнал клаксона не заставил косулю убежать, что выглядит крайне странно для дикого зверя.
На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что у животного повреждена морда. Пользователи предположили, что косуля может быть больна или заражена опасным заболеванием.
«Зомби какой-то», – констатировал автомобилист.
Официальной информации о состоянии косули пока нет, специалисты должны дать заключение после осмотра.
17:08:45 21-09-2025
Она вышла за помощью к людям, потому что понимает, что люди могут ее спасти, но все проехали мимо, а ее надо отвезти к ветеринару.
11:12:40 22-09-2025
жалко... хорошенькая такая