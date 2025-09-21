Зомби-косуля была замечена на дороге в Курганской области

Очевидцы предположили, что косуля чем-то заражена

21 сентября 2025, 08:46, ИА Амител

В Курганской области очевидцы сняли на видео необычное поведение дикой косули, которую в Сети уже прозвали "зомби-косуля". Об этом сообщает Telegram-канал "Московского Комсомольца".

Животное вышло на проезжую часть в Варгашинском округе и совершенно не реагировало на людей и машины. Даже громкий сигнал клаксона не заставил косулю убежать, что выглядит крайне странно для дикого зверя.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что у животного повреждена морда. Пользователи предположили, что косуля может быть больна или заражена опасным заболеванием.

«Зомби какой-то», – констатировал автомобилист.

Официальной информации о состоянии косули пока нет, специалисты должны дать заключение после осмотра.

Ранее в Целинном районе Алтайского края полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве самца лося.