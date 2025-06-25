Зубы лучше сохранять, чем удалять. Эксперт рассказал о коварном пародонтите

Как понять, что у вас появилось заболевание десен и почему его важно вовремя вылечить

25 июня 2025, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFJMzJ96

Пародонтолог барнаульской клиники "Аристо" Данил Зыков / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Лечение кариеса, пломбирование зуба, имплантация – распространённые стоматологические процедуры, о которых точно слышал каждый. И многие уже столкнулись с необходимостью такого лечения. Но есть еще одна коварная болезнь, даже группа болезней, связанная с пародонтом (это ткани, которые удерживают зуб). Разрушение кости, десны, слизистой оболочки часто проходит незаметно для человека. Если ситуацию запустить – вы можете потерять зуб, а то и несколько. Причем, заболевание активно молодеет. Сегодня на приеме у пародонтолога (да, есть и такие специалисты-стоматологи, очень редкие) оказываются молодые люди. Чем опасны болезни пародонта, что делать, чтобы не лишиться красивой улыбки и что не так с молодежью? Об этом и не только в интервью amic.ru рассказал стоматолог–терапевт, пародонтолог, хирург барнаульской клиники "Аристо" Данил Зыков.

– Данил Юрьевич, давайте начнем с "матчасти". Что это за заболевания такие с пародонтом?

– Их несколько, одно из основных – пародонтит. Это воспалительное заболевание дёсен, приводящее к атрофии тканей, в том числе и костной, удерживающей зуб в его лунке. Не путайте с пародонтозом – невоспалительный процесс, который тоже приводит к разрушению околозубных тканей.

В обоих случаях происходит нарушение прилегания десны, ухудшается прикрепление зубов, это очень опасно. Потерять можно даже здоровые зубы, без кариеса и любых других болезней.

Пародонтолог барнаульской клиники "Аристо" Данил Зыков / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

– Звучит пугающе. Как понять, что есть проблемы? Когда появляется кровоточивость десен?

– Особенность пародонтита в том, что он начинается бессимптомно. Когда человек понимает, что что-то не так, ситуация, как правило, уже требует лечения.

Да, кровоточивость – это один из первых видимых признаков. Если вы ощущаете подвижность зубов, у вас неприятный запах изо рта, а, может, даже и гной – это уже говорит о запущенности процесса. И часто пациенты приходят к нам уже в состоянии, когда речь идет об удалении зуба.

Поэтому мой совет: появилась кровь во время чистки зубов – сразу к врачу, не тяните. И внимательно осматривайте полость рта после чистки – покраснение десны может говорить о воспалении, то есть быть признаком пародонтита.

– Это лечится?

– Конечно, лечение есть. Заболевания давно изучены, протоколы лечения давно расписаны. Мы предлагаем различные варианты решения проблемы. Но опасность пародонтита в том, что он приводит к необратимому процессу. Атрофированные ткани можно вернуть хирургически, но и это тоже будет только компенсация, а не полноценное восстановление.

– То есть в крайнем случае, придется удалять зуб и ставить имплант?

– Чтобы поставить новый зуб, надо сначала вылечить пародонтит. Это заболевание – противопоказание для любых манипуляций, кроме собственно лечения. Пока не убрано воспаление – имплантация невозможна.

Пародонтолог барнаульской клиники "Аристо" Данил Зыков / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

– Но радует, что стоматология вышла на такой уровень, что сделать новый зуб – не проблема, были бы деньги.

– Сделать новый зуб – не проблема, но стоит понимать важную вещь. Любой имплант, при всей развитости медицины, это инородное тело. И организм может начать его отторгать. Намного проще и дешевле сохранять свои зубы.

Радует, что сейчас и в стоматологии есть тренд здоровьесбережения. Нормальное состояние полости рта выходит на первый план. Причем речь не только про санирование – удаление больных зубов, лечение кариеса. Врачи сейчас все больше уделяют внимания формированию бактериальной плёнки на зубах, как обязательному условию для здоровья полости рта. Клинические исследования показывают, что пародонтологическое поддержание очень важно.

Иногда у человека в целом зуб нормальный, но волнует эстетическая проблема, ведь пародонтит может быть заметен окружающим: опущенная десна, большое расстояние между зубами. И пациент сам просит удалить зуб и поставить ему новый. Конечно, всё это сделать можно, но мы в "Аристо" исходим из принципа "сделать так, как будет лучше для здоровья пациента", и никогда не будем навязывать лишние процедуры, предложим лечение, если он еще возможно и целесообразно. У меня уже большой пул клиентов и мне важно, чтобы они уходили от меня со здоровыми зубами, а не с длинным чеком.

Пародонтолог барнаульской клиники "Аристо" Данил Зыков / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

– То есть опять в моде профилактика? Чистить зубы два раза в день не менее двух минут…

– Профилактика, а точнее сказать гигиена – это первое и главное. Но только чистки зубов дважды в день – этого давно мало. Обязательно зубная нить после еды, использование ирригатора. Даже если кажется, что нигде ничего не застряло, все равно нужно использовать дополнительные средства очистки. И, как я уже сказал, самостоятельный осмотр.

Второе – регулярное посещение стоматолога. Только доктор сможет полноценно оценить состояние полости рта. Причем это не только осмотр, но и снимки. Мы используем современную 3D-диагностику, в том числе рентген и компьютерную томографию. У нас хорошее оборудование, проверенное.

После полноценной диагностики – глубокая чистка: убираем наддесневой и поддесневой зубной камень. Клиника "Аристо" работает по так называемой швейцарской методике GPT, которая предполагает профессиональную гигиену с формированием пародонтологического статуса. Это целая система очистки полости рта, которая позволит сохранить ваше здоровье. Рекомендуется делать ее два раза в год.

Если десна не прилегает к зубу плотно, то есть уже сформированы так называемые "карманы", то может стоять вопрос о хирургическом вмешательстве. Существует также медикаментозное лечение – препараты для нормализации микрофлоры в полости рта.

Важно проводить комплексное лечение, не просто делать чистку, а находить корень проблемы и разбираться именно с ним. Например, среди причин заболеваний пародонта может быть и неправильное положение зубов. Допустим, недопрорезывание, появление сверхкомплектных зубов, не удаленный вовремя молочный зуб, неправильный прикус, что можно исправить. Вот он, тот самый "корень". И всё это надо понимать, работая с конкретным пациентом.

Пародонтолог барнаульской клиники "Аристо" Данил Зыков / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

– И все-таки многие даже элементарного ухода дома не делают. Привыкли с детства, что почистил зубы два раза и все нормально. Вы, стоматологи, наверное, ругаете потом таких пациентов?

– Раньше это и было нормально, потому что еда была другая. Было меньше быстрых углеводов, люди не пили так газировку, а еще вейпы – это всё существенно усугубило проблему.

А пациентов мы не ругаем, пациентам мы помогаем.

– Кстати, про вейпы, многие заболевания молодеют. И в стоматологии тоже? Все-таки многие подростки сейчас подсажены на курение, пусть даже и не сигарет.

– Да, заболевания полости рта тоже помолодели. Раньше было много состояний, присущих людям старшего поколения. У большинства именно из-за курения, эта пагубная привычки способствует более агрессивному течению процесса.

Пародонтит стал значительно моложе, появилось более осложненных форм. Приходят молодые люди, у которых речь идет об удалении. Потом только протезирование или имплантация. А ведь этой ситуации всегда можно было избежать, если вовремя обратиться к пародонтологу и начинать это лечение сразу.

Пародонтолог барнаульской клиники "Аристо" Данил Зыков / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

– Но насколько я знаю, пародонтолог – довольно редкий специалист.

– Да, врачи такого профиля есть не везде. Видимо, потому что наша работа не столь "дорогая", как у других стоматологов, но не менее сложная и важная.

Если есть подозрение на пародонтит, я очень рекомендуют обращаться именно к профильному специалисту. Но всё равно подход должен быть комплексным. Как и во всей медицине, в стоматологии сейчас идет сильное дробление. Стало много специалистов, отвечающий за свой, узкий сегмент. С одной стороны, это уже глубокие профессионалы, с другой стороны – мы все дальше уходим от комплексного подхода. Помните, как у Райкина про костюм: один пришил пуговицы, второй карманы, третий рукава, по отдельности ни к чему претензий нет, но вместе носить невозможно. Так и тут, каждый лечит только по своему направлению, не учитывая, что его даже хорошая работа может усугубить состояние пациент в другом.

В клинике "Аристо" комплексный подход. И я сам – многопрофильный специалист, оперирующий хирург и терапевт. Но если нужно, то привлекаю к работе над пациентом других специалистов нашей клиники.

У нас были пациенты с очень сложными случаями, от некоторых их предыдущие врачи отказались, просто развели руками. А смогли помочь именно сохранить зубы. Конечно, такое возможно не всегда, иногда решить проблему может только имплантация. Поэтому я всегда своим пациентам говорю: приходите раз в полгода, даже если ничего не беспокоит. Плановый осмотр всегда дешевле, безболезненнее и лучше, чем лечение запущенной болезни.

Клиника "Аристо" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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