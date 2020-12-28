Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая. Станция Бийск

В предгорьях Алтая, у истоков великой сибирской реки Оби, раскинулся старинный город Бийск. Возник он 300 лет назад с небольшой крепости. Она защищала русские деревни от набегов воинственных кочевников. В крепости любили останавливаться караваны с купцами. С юга они везли в Сибирь пряности ароматные, золото звонкое да ткани шёлковые. Купцы и построили в Бийске первые заводы, здания, фабрики, церкви, школы и даже Народный дом. К началу XX века Бийск стал одним из самых современных городов Сибири. Не хватало только железной дороги.

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