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Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая. Станция Бийск

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
История о том, как Василий Шукшин снимал в городе "Печки-лавочки"

В предгорьях Алтая, у истоков великой сибирской реки Оби, раскинулся старинный город Бийск. Возник он 300 лет назад с небольшой крепости. Она защищала русские деревни от набегов воинственных кочевников. В крепости любили останавливаться караваны с купцами. С юга они везли в Сибирь пряности ароматные, золото звонкое да ткани шёлковые. Купцы и построили в Бийске первые заводы, здания, фабрики, церкви, школы и даже Народный дом. К началу XX века Бийск стал одним из самых современных городов Сибири. Не хватало только железной дороги.

Отправляйтесь на вторую остановку нашего аудиопутешествия "Вокруг света за 60 дней. Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая". Поезд отправляется через несколько минут. Надевайте наушники!

Полную версию проекта о железной дороге на Алтае можно послушать на нашем сайте.

Читайте также в сюжете: Город. Слушай!
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

28.12.2020 11:59
- гость -

Забабахали с подачи Карлина охренительный вокзал на тупиковой станции, который даже на половину не используется. Ну и зачем?

28.12.2020 12:16
Елена

Крутой проект! Молодцы!

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