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Великий пост 2021: в чём его суть и как правильно поститься

, ИА "Амител"
Рассказываем, от чего придётся отказаться в Великий пост
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

15 марта начался Великий пост – это самый главный и долгий пост в церковном календаре. В первый день постящимся придётся отказаться от любой еды и пить только воду. Какие ещё правила у Великого поста, как нужно питаться и что уже с этого дня запрещается делать – читайте в материале amic.ru.

1
В чём суть Великого поста?

Великий пост – это подготовка к встрече воскресшего Христа, к празднованию Пасхи. Суть самого долгого и сложного православного поста – показать, что дух сильнее тела. Это период молитвы, покаяния, преображения человека. Именно поэтому христиане отказываются от сытной пищи, лишают себя развлечений, житейских удобств, супружеской близости, пытаются провести время в самопознании и борьбе со страстями.

Истинные верующие стараются чаще бывать в храме все семь недель Великого поста. Именно участие в таинствах исповеди, причастия и богослужебной жизни помогают душе обновиться.

2
Откуда взялся Великий пост?

Великий пост – один из древнейших христианских обрядов. Первыми поститься начали язычники, которые решились принять таинство Крещения. В древней Церкви крестили именно на Пасху, поэтому оглашённые готовились к этому событию 40 дней. Они молились в храме, обучались основам веры и соблюдали пост. Вместе с желающими креститься стали поститься и уже крещёные христиане.

Великий пост появился как воспоминание о сорокадневном посте Иисуса Христа в пустыне, где он ничего не ел, много молился и подвергался искушениям дьявола. А также в память о тех праведниках, которые, подражая Христу, уходили в пустыню, чтобы в лишениях молиться о заблудших душах. Этот пост выдерживали не все, немногие возвращались из пустыни. Путь был не из лёгких: монахи подвергались голоду, жажде, нападению диких животных – многие попросту умирали в пути. Поэтому перед уходом праведники прощались с людьми и просили у них прощения (потому мы и празднуем Прощёное воскресенье за день до начала Великого поста).

40-дневный срок поста был сформирован в IV веке. С этого же времени поститься должны были все христиане. Эта традиция живёт до сих пор.

3
Сколько дней продлится пост и когда закончится?
Великий пост – самый продолжительный и строгий в церковном календаре. В 2021 году он продлится с 15  марта по 2 мая. 

Великий пост делится на две основные части – Четыредесятница (40 дней) и Страстную седмицу. Первые 40 дней установлены в память о сорокадневном походе Иисуса в пустыню, который он совершил перед тем, как выйти на проповедь. В 2021 году Четыредесятница продлится до 23 апреля.

24 апреля православные христиане празднуют Лазареву субботу. В этот день вспоминают воскрешение Лазаря, чудо, сотворённое Иисусом Христом. 25 апреля отмечают Вход Господень в Иерусалим (или Вербное воскресенье).

С 26 апреля начинается особое время – Страстная седмица. Это самая строгая неделя Великого поста. Она посвящена последним земным страданиям Христа: предательству Иудой, распятию и воскресению Спасителя. Закончится Великий пост в субботу, перед светлым праздником Пасхи, который в 2021-м выпадает на 2 мая.

4
Как правильно питаться и что нельзя есть во время Великого поста?

По Типикону (церковному уставу) пост предполагает ограничение числа приёмов пищи и её качества, а в некоторые дни даже полный отказ от еды.

С понедельника по пятницу каждой недели Великого поста – за исключением особых случаев (см. календарь питания на каждый день) – предписано есть один раз в день пищу без масла (воду, хлеб, овощи, сухофрукты). В субботу и воскресенье можно добавлять растительное масло и даже выпить вина – не больше одного бокала.

В древней Церкви пост был довольно строгим. Основная идея заключалась в том, что пища должна быть недорогой и быстрой в приготовлении, чтобы освободившиеся деньги и время использовать для добрых дел и богослужения. Но позже Церковь поняла, что не все христиане могут соблюдать жёсткие правила поста. Из-за этого в церковных канонах установили минимум, который должен соблюдаться всеми верующими. К нему относится отказ от мяса, молока и яиц, но в некоторые дни разрешена горячая пища с растительным маслом и рыба (в 2021 году приготовить ее можно только на Благовещение – 7 апреля и Вербное воскресенье – 25 апреля).

Если желаете поститься, то лучше заранее обговорить меры пищевого поста со своим духовником. У него также нужно испросить благословения перед началом поста.

5
Кому дозволены послабления?
Не поститься можно детям, беременным, больным, служащим. Но эти послабления касаются только пищи. А смысл Великого поста заключается не в том, чтобы изнурить организм голоданием. Это период усиленной молитвы, покаяния и совершения добрых дел. Этого постящиеся избегать не должны.
6
Что нельзя делать во время Великого поста?

Во время поста не венчаются. Ограничения вводятся от Недели Мясопустной, то есть воскресенья перед Прощёным воскресеньем, до Недели Фоминой – первого воскресенья после Пасхи, то есть на Красную горку. В этот день заканчивается церковный запрет на венчание и начинается пора свадеб.

Считается, что в пост стоит воздержаться от супружеской близости. Иоанн Златоуст в толковании посланий святого апостола Павла писал: "Жена не должна воздерживаться против воли мужа, и муж (не должен воздерживаться) против воли жены, потому что от такого воздержания происходит великое зло: от этого часто бывали прелюбодеяния, блудодеяния и домашнее расстройство".

В пост нежелательно веселиться. В эти дни лучше даже не ходить в театр, кино и клубы, не сидеть в соцсетях и не смотреть телевизор. Свободное время постящиеся должны провести в молитве и самопознании.

Материал подготовлен с использованием сервиса Яндекс

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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