Великий пост 2021: в чём его суть и как правильно поститься

Откуда взялся Великий пост?

Великий пост – один из древнейших христианских обрядов. Первыми поститься начали язычники, которые решились принять таинство Крещения. В древней Церкви крестили именно на Пасху, поэтому оглашённые готовились к этому событию 40 дней. Они молились в храме, обучались основам веры и соблюдали пост. Вместе с желающими креститься стали поститься и уже крещёные христиане.

Великий пост появился как воспоминание о сорокадневном посте Иисуса Христа в пустыне, где он ничего не ел, много молился и подвергался искушениям дьявола. А также в память о тех праведниках, которые, подражая Христу, уходили в пустыню, чтобы в лишениях молиться о заблудших душах. Этот пост выдерживали не все, немногие возвращались из пустыни. Путь был не из лёгких: монахи подвергались голоду, жажде, нападению диких животных – многие попросту умирали в пути. Поэтому перед уходом праведники прощались с людьми и просили у них прощения (потому мы и празднуем Прощёное воскресенье за день до начала Великого поста).

40-дневный срок поста был сформирован в IV веке. С этого же времени поститься должны были все христиане. Эта традиция живёт до сих пор.