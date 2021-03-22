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В чем суть Дня сорока Мучеников и почему в этот праздник нужно выпекать жаворонков

, ИА "Амител"
Если очень хотите замуж, сварите в этот день 40 вареников и угостите ими мужчин. Должно помочь
Фото: valaam.spb.ru

Фото: valaam.spb.ru

День сорока мучеников – один из важнейших церковных праздников – ежегодно отмечают  22 марта. В этот день верующие вспоминают страдания 40 Севастийских воинов-христиан. Также считается, на Сорока мучеников начинается настоящая весна. Какой же подвиг совершили мученики, что принято делать в этот праздник и зачем 22 марта пекли булочки в виде жаворонков – читайте на amic.ru.

1

Кто такие эти 40 мучеников, в честь которых назвали праздник?

В 313 году первый христианский Римский император Константин Великий издал указ, согласно которому христиане уравнивались в правах с язычниками и получали свободу вероисповедания. Но власть во многих провинциях по-прежнему принадлежала язычникам, гонителям христиан.

Так, соправитель Константина, Ликиний, остался верен язычеству и хотел искоренить христианство в своей части империи. Из-за боязни измены Ликиний начал готовиться к войне против Константина и решил очистить свое войско от христиан.

В провинции Армения, располагавшейся на территории современной Турции, также противились христианству. Здесь, в городе Севастии, гарнизоном командовал ревностный язычник Агриколай. Зимой 320 года он повелел всем своим воинам совершить жертвоприношения идолам. Сорок человек отказались, заявив, что они – христиане и поклоняются только Богу истинному, а не истуканам.

Несмотря на уговоры и множественные обещания озолотить и продвинуть по службе, 40 воинов остались верны христианству. Агриколай отправил их в тюрьму, где узники без устали молились. Однажды ночью они услышали глас Божий: "Претерпевший до конца, тот спасен будет". Утром воинов снова заставили отречься от веры. Выбор их был тверд – они отказались и вернулись по приказу обратно в темницу.

Неделю спустя в город приехал знатный сановник Лисий и велел побить воинов-христиан камнями. Но все они летели мимо цели, а камень, брошенный самим Лисием, попал в лицо Агриколаю. Смущенные мучители вернули узников в тюрьму, чтобы подумать, как поступить с ними. Ночью в темнице воины снова услышали утешающий голос Господа: "Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Дерзайте и не страшитесь, ибо восприимете венцы нетленные". И воины поняли, что их охраняет Божья сила.

Допросы повторялись каждый день, только пленники оставались непреклонны и не отказывались от Христовой веры. Тогда язычники решили пытать воинов более жестоким способом. На улице в ту пору стоял лютый мороз – их раздели и загнали в ледяное озеро на всю ночь. Рядом на берегу была растоплена баня, чтобы сломить дух воинов: мучители сказали, что любой из них может сразу же согреться в ней, если отречется от Христа. Всю ночь воины мужественно переносили холод, ободряя друг друга. Они пели псалмы, несмотря на боль, причиняемую обморожением. Но один из воинов все же не выдержал мук: сдался и побежал греться в баню. Но как только он переступил ее порог, сразу же упал замертво.

2

Получается, мучеников было все-таки 39?

Нет. Позднее этой же ночью Господь послал мученикам спасение: вдруг стало светло, лед в озере растаял, а вода стала теплой. Все стражники на берегу спали, среди них бодрствовал только один – его звали Аглаий. Он, увидев, что над головой каждого мученика появился светлый венец, решил присоединиться к стойким христианам. Аглаий сбросил с себя одежду, крикнул, будя других стражников: "И я христианин!" – и побежал к мученикам. Он молился: "Господи Боже, верую в Тебя, в Которого эти воины веруют. Присоедини меня к ним, да сподоблюсь пострадать с Твоими рабами".

Утром вернулись начальники мучителей и увидели, что воины еще живы, да в придачу среди них один из тюремщиков. В ярости Лисий и Агриколай велели перебить мученикам молотами голени, чтобы сделать страдания невыносимыми. Но и умирая от мучений, воины не переставали молиться и славить Истинного Бога. 40 мучеников сожгли, а останки бросили в воду, чтобы христиане не собрали их. Спустя три дня воины явились во сне епископу Севастийскому, блаженному Петру и попросили собрать останки и предать погребению. Так епископ и поступил, кости мучеников были похоронены со всеми почестями и молитвами.

3

Как звали Сорок мучеников?

Сорок Севастийских мучеников звали так: Кирион, Кандид, Домн, Исихия, Ираклий, Смарагд, Евноик, Валент, Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанфий, Илиан, Сисиний, Ангий, Аетий, Флавий, Акакий, Екдикий, Лисимах, Александр, Илия, Горгоний, Феофил, Дометиан, Гаия, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Николай, Валерий, Филоктимон, Севериан, Худион, Мелитон и Аглаий.

4

В чем смысл этого дня?

По словам священников, в этот день нужно задуматься о самопожертвовании, нетерпимости к предательству. Именно так проявили себя и сорок мучеников.

Также День памяти Сорока мучеников Севастийских празднуется как День всех православных мужчин, по аналогии с Днем православных женщин, который отмечают в День жён-мироносиц во второе воскресенье после Пасхи.

5

Почему в этот день принято выпекать булочки в виде жаворонков?

На Руси издавна был обычай в День Сорока мучеников лепить из теста и выпекать 40 булочек в виде птиц – "жаворонков". Из теплых краев в это время возвращаются птицы и хозяйки приговаривали "Жаворонок весну благословил".

Поэтому и выпекалась сдоба в форме жаворонков. По традиции их раздавали детям, чтобы они с весельем и прибаутками зазывали весну. Кто-то просто клал выпечку на окно, кто-то насаживал птицу на палку и шел кликать весну. Делается это еще и для того, чтобы в хозяйстве птица была здорова.

По другой версии, выпекая жаворонков, крестьяне обращали внимание на полет птицы: поющий жаворонок то взмывает ввысь, то камнем падает к земле и не разбивается. Как птица смиренна и доверяется Богу, так и Сорок святых доверили свои жизни Христу.

6

Что еще нужно делать в этот праздник?

Девушки, которые мечтают о замужестве, варят сорок вареников и угощают ими парней.

В День памяти Сорока мучеников облегчается строгость поста – можно выпить вина и есть пищу с растительным маслом. Также непременно нужно посетить литургию в храме.

На Руси существовало поверье, что жених, муж или сын благополучно вернутся с войны, если молиться Сорока мученикам. 

Конечно, на праздник было принято приглашать в дом близких людей. И чем больше их будет, тем лучше.

Чтобы очень быстро прогнать зиму, девушки рвали сорок нитей и ломали 40 деревянных плашек.

А еще в День памяти Сорока мучеников народ рассеивал по огороду мак, так как верили, что в урожай будет собрано в 40 раз больше.

Еще один обряд – топтание ряста (хохлатки). Считалось, что кто весной его оттопчет, тот убережет жизнь и здоровье в течение года. Выходили в поле даже пожилые люди и приговаривали: "Топчу, топчу ряст, Бог здоровья даст".

7

Чего нельзя делать в День сорока мучеников?

В этот праздник запрещен физический труд и уборка дома. Также нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты – ведь продолжается Великий пост.

На Руси в этот день не стирали, не занимались шитьем и ничего не чинили. Деньги в этот день лучше не одалживать. Злиться, сквернословить и ругаться также не рекомендуется.

8
Приметы

В праздник 40 святых приметы в основном связаны с погодой.

  • Если морозно, то такая погода продлится еще 40 дней, если погода хорошая, то и 40 дней будет теплая погода.
  • Если прилетают птицы, то это к раннему теплу.
  • А вот если от Сретения до Сороков не пролился ни один дождь, то и лето будет засушливое.
  • Если в День сорока святых выпал снег, то пасхальная неделя будет очень холодной.
  • Если на Сорок святых осадки и мало солнца – не будет весеннего половодья, летом – длительных ливневых дождей, а осень выдастся сухой и спокойной.
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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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