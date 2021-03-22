В чем суть Дня сорока Мучеников и почему в этот праздник нужно выпекать жаворонков

В 313 году первый христианский Римский император Константин Великий издал указ, согласно которому христиане уравнивались в правах с язычниками и получали свободу вероисповедания. Но власть во многих провинциях по-прежнему принадлежала язычникам, гонителям христиан.

Так, соправитель Константина, Ликиний, остался верен язычеству и хотел искоренить христианство в своей части империи. Из-за боязни измены Ликиний начал готовиться к войне против Константина и решил очистить свое войско от христиан.

В провинции Армения, располагавшейся на территории современной Турции, также противились христианству. Здесь, в городе Севастии, гарнизоном командовал ревностный язычник Агриколай. Зимой 320 года он повелел всем своим воинам совершить жертвоприношения идолам. Сорок человек отказались, заявив, что они – христиане и поклоняются только Богу истинному, а не истуканам.

Несмотря на уговоры и множественные обещания озолотить и продвинуть по службе, 40 воинов остались верны христианству. Агриколай отправил их в тюрьму, где узники без устали молились. Однажды ночью они услышали глас Божий: "Претерпевший до конца, тот спасен будет". Утром воинов снова заставили отречься от веры. Выбор их был тверд – они отказались и вернулись по приказу обратно в темницу.

Неделю спустя в город приехал знатный сановник Лисий и велел побить воинов-христиан камнями. Но все они летели мимо цели, а камень, брошенный самим Лисием, попал в лицо Агриколаю. Смущенные мучители вернули узников в тюрьму, чтобы подумать, как поступить с ними. Ночью в темнице воины снова услышали утешающий голос Господа: "Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Дерзайте и не страшитесь, ибо восприимете венцы нетленные". И воины поняли, что их охраняет Божья сила.

Допросы повторялись каждый день, только пленники оставались непреклонны и не отказывались от Христовой веры. Тогда язычники решили пытать воинов более жестоким способом. На улице в ту пору стоял лютый мороз – их раздели и загнали в ледяное озеро на всю ночь. Рядом на берегу была растоплена баня, чтобы сломить дух воинов: мучители сказали, что любой из них может сразу же согреться в ней, если отречется от Христа. Всю ночь воины мужественно переносили холод, ободряя друг друга. Они пели псалмы, несмотря на боль, причиняемую обморожением. Но один из воинов все же не выдержал мук: сдался и побежал греться в баню. Но как только он переступил ее порог, сразу же упал замертво.