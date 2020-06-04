Кто такой Василиск Команский?

Святой мученик Василиск Команский, племянник святого великомученика Феодора Тирона, родился в III веке в Каппадокии (в городке Амасье).

В 306 году правитель, осудивший святого Феодора Тирона на смерть, скончался и на его место пришел Агриппа, который с жестокостью стал преследовать христиан. Он повелел привести к себе двух братьев, Евтропия и Клеоника, которые особенно были дружны со святым великомучеником Феодором Тироном, а также его племянника Василиска.

Братьев жестоко избили. Но после того, как им было видение Господа и святого Феодора Тирона, они сразу же излечились от всех ран. Тогда правитель понял, что силой в язычество он братьев не обратит. Поэтому попробовал уговорить их отказаться от христианской веры обещаниями и лестью. Но и эта попытка провалилась. Молитвами святые Василиск, Клеоник и Евтропий заставили опрокинуться статую Артемиды, что очень разозлило правителя.

Мучеников привязали к деревянным кольям, их поливали кипящей смолой, рвали их тела железными крючьями и посыпали раны смесью горчицы, соли и уксуса. По преданию, братья стойко и смиренно переносили пытки. После чудовищных истязаний Евтропия и Клеоника приговорили к смертной казни. А Василиска бросили в темницу: чтобы не сбылось желание братьев предстать перед Господом вместе.

Василиск попросил стражей отпустить его в деревню попрощаться с родными. Стражники, которые на самом деле почитали Василиска за совершаемые чудеса, благие дела и помыслы, сжалились и отпустили мученика. Агриппа, узнав об этом, пришел в ярость. Он жестоко наказал стражей темницы и отправил за беглецом отряд воинов.

Воины встретили возвращающегося Василиска и надели на него массивные оковы, а ноги обули в сапоги, изготовленные из меди, в подошвы которых были вбиты гвозди. Василиска отправили в Команы. Дойдя до одного селения, воины остановились передохнуть, а Василиска привязали к сухому дереву. Святой стал молиться Богу. Тогда ему послышался голос свыше, земля заколебалась, и из скалы забил источник.

Когда Василиск предстал перед Агриппой, тот приказал ему принести жертву языческим богам. Василиска привели в храм Аполлона. Войдя в храм, Василиск помолился Богу, попросив его сокрушить идола. В тот же миг земля затряслась и идол разбился. Все выбежали из храма, а Василиск опять помолился и на этот раз храм сгорел.

Агриппа разозлился и приказал отсечь ему голову, а тело бросить в реку. Так и скончался Василиск. Произошло это в 308 году. Христиане тайно погребли Василиска на вспаханном поле. На этом месте позднее была построена церковь.