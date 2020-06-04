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Вопрос дня



Варите яйца вкрутую. Что нельзя делать на Васильковый день

, ИА "Амител"
Наши предки верили, что в этот день из яйца вылупляется василиск. А высидеть его должна была жаба
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Васильковый (или Соловьиный) день отмечают 4 июня. Православная церковь в этот день вспоминает мученика Василиска. А вот крестьяне, которым святой был не особо известен, верили в народные приметы. Верования гласили, что 4 июня могло родиться страшное чудовище – Василиск. Почему в этот день боялись садить огород и зачем нужно было собрать все яйца в курятнике – в материале amic.ru.

1
Кто такой Василиск Команский?

Святой мученик Василиск Команский, племянник святого великомученика Феодора Тирона, родился в III веке в Каппадокии (в городке Амасье).

В 306 году правитель, осудивший святого Феодора Тирона на смерть, скончался и на его место пришел Агриппа, который с жестокостью стал преследовать христиан. Он повелел привести к себе двух братьев, Евтропия и Клеоника, которые особенно были дружны со святым великомучеником Феодором Тироном, а также его племянника Василиска.

Братьев жестоко избили. Но после того, как им было видение Господа и святого Феодора Тирона, они сразу же излечились от всех ран. Тогда правитель понял, что силой в язычество он братьев не обратит. Поэтому попробовал уговорить их отказаться от христианской веры обещаниями и лестью. Но и эта попытка провалилась. Молитвами святые Василиск, Клеоник и Евтропий заставили опрокинуться статую Артемиды, что очень разозлило правителя. 

Мучеников привязали к деревянным кольям, их поливали кипящей смолой, рвали их тела железными крючьями и посыпали раны смесью горчицы, соли и уксуса. По преданию, братья стойко и смиренно переносили пытки. После чудовищных истязаний Евтропия и Клеоника приговорили к смертной казни. А Василиска бросили в темницу: чтобы не сбылось желание братьев предстать перед Господом вместе.

Василиск попросил стражей отпустить его в деревню попрощаться с родными. Стражники, которые на самом деле почитали Василиска за совершаемые чудеса, благие дела и помыслы, сжалились и отпустили мученика. Агриппа, узнав об этом, пришел в ярость. Он жестоко наказал стражей темницы и отправил за беглецом отряд воинов.

Воины встретили возвращающегося Василиска и надели на него массивные оковы, а ноги обули в сапоги, изготовленные из меди, в подошвы которых были вбиты гвозди. Василиска отправили в Команы. Дойдя до одного селения, воины остановились передохнуть, а Василиска привязали к сухому дереву. Святой стал молиться Богу. Тогда ему послышался голос свыше, земля заколебалась, и из скалы забил источник.

Когда Василиск предстал перед Агриппой, тот приказал ему принести жертву языческим богам. Василиска привели в храм Аполлона. Войдя в храм, Василиск помолился Богу, попросив его сокрушить идола. В тот же миг земля затряслась и идол разбился. Все выбежали из храма, а Василиск опять помолился и на этот раз храм сгорел.

Агриппа разозлился и приказал отсечь ему голову, а тело бросить в реку. Так и скончался Василиск. Произошло это в 308 году. Христиане тайно погребли Василиска на вспаханном поле. На этом месте позднее была построена церковь.

2
А василиск тут при чем?

Мученик Василиск простым людям был не особо известен, но его имя все равно закрепилось в народном календаре. Потому что имя святого созвучно с названием растения "василек" и страшным чудищем Василиском. 

По народным поверьям, именно 4 июня из яйца вылупляется мифический Василиск. На Руси верили, что чудовище способно убивать одним лишь взглядом.

Предание гласило, что снести яйцо, из которого на свет появится Василиск, должен семилетний петух, а высидеть – жаба. Считалось, что опознать такое яйцо в курятнике было несложно: оно было круглое, как шар, и покрыто не скорлупой, а чешуйчатой кожей. Потому наши предки, опасаясь рождения страшного Василиска, перестраховывались и все найденные яйца варили вкрутую. 

3
Что нельзя делать в Васильковый день?
В этот день нельзя было работать ни в поле, ни в огороде. Поверье гласило, что из всего посаженного в этот день уродятся лишь полынь да васильки. "Не сеяли, не пахали – страшный день пережидали, чтоб поля не засорились, васильки не уродились", – так говорили в народе.
4
А что можно было делать на Васильковый день?
Обычно 4 июня девушки гадали: из березовых веток плели венок и бросали его в реку. Если венок не тонул, значит, будет счастье, а если шел ко дну – быть беде.

Еще умывались росой. И старались уронить хоть каплю росы в колодец, чтобы тот не высох.

Также на Руси в Васильковый день ходили слушать пение соловья. Считалось, что "хорошее утро с песен птиц начинается". И только затем все расходились по своим делам. С этого дня на ловлю соловьев и других певчих птиц выходили охотники.

5
А васильки собирали?

Да. Этот цветок любили, несмотря на то, что в народе васильки напрямую связывали с тем самым Василиском (якобы цветочек-василек такой же синий – бездонный, завораживающий, – как и чудище из яйца).

Вообще, по старинной легенде, цветок назвали васильком в честь и память юноши Василя (он был единственным сыном у матери). Однажды русалка, едва увидев Василя, тут же влюбилась в него. И юноша ответил взаимностью. Русалка стала уговаривать юношу жить в воде, но Василь, наоборот, уговаривал ее остаться на земле. Так и не смогли влюбленные договориться, где им жить вместе. Тогда русалка в отчаянии превратила его в скромное растение, которое цветом напоминало ее родную стихию – воду. Люди же, сочувствуя доброму молодцу и его старой матери, стали называть цветок по имени юноши – так, как звала его мать – Васильком.

Васильки в этот день собирали в букеты, плели из них венки, которые считались хорошими оберегами и охраняли дома от нечистой силы. Из цветов готовили снадобья и сушили на зиму для отваров. За цветочным урожаем обязательно нужно было идти босой по росе и складывать цветы в подол платья. Если содержимое в процессе выпадало – это было плохим знаком.

6
Приметы на Васильковый день
  • сильная роса утром – будет богатый урожай;
  • если ветер дует с севера – в ближайшие дни осадков не будет;
  • если днем жара, то декабрь будет студеный, а вот если идет дождь, то декабрь дома по крыши заметет;
  • если 4 июня посеять рожь – василек ее забьет;
  • если в этот день появится большое количество оводов и пауков – значит, удастся собрать хороший урожай огурцов;
  • по пению соловья на рассвете судят о погоде – если оно радостное, значит, будет тепло;
  • родившимся 4 июня все время приходится метаться между добром и злом. Носить им следует опал.
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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

4.06.2020 07:53
Filin

Вы прочитали байку про корпоративные войны. Победившая позже корпорация канонизирует своих бойцов. Нет ли тут ущемления прав верующих в Артемиду и Аполлона.

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