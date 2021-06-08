Тыкай и жамкай. Что такое поп-ит и симпл-димпл и почему все без ума от этих штуковин?

Это действительно антистресс или всего лишь модная безделушка?

Мода модой, а напряжение с помощью таких игрушек снять действительно можно, уверена барнаульский психолог Юлия Кижакина. Но антистресс, по её словам, – далеко не главная функция этих штуковин.

"Всё это в первую очередь придумано для развития мелкой моторики. Думаю, это очень полезно для детей с различными неврологическими заболеваниями. И вообще, как мне кажется, для дошкольника гораздо лучше ручками на эти кнопочки понажимать, чем играть в какую-то стрелялку на телефоне. В общем, я точно вижу пользу в таких игрушках", – объясняет Кижакина.

Но и как антистресс поп-ит и симпл-димпл, по словам психолога, очень хороши. Тем более что в обществе явно чувствуется запрос на то, чтобы хоть чем-то сбавить напряжённость.

"Уровень тревожности в целом по стране значительно повышен. Тут и экономическая ситуация, и ковид, и многое другое. И в частности, в каждой семье напряжение тоже есть. А ведь от родителей всё это передаётся детям. Будь то подростки или дошкольники, до них все эти переживания взрослых обязательно "долетают", – рассказала специалист.

Правда, дети всё же требуют купить им игрушку вовсе не из-за того, что "перестрессовали". Секрет популярности – в грамотной рекламе, уверена Кижакина.

"Интернет отлично всё это прорекламировал, и каждый ребёнок теперь себе захотел. Дошкольников, например, подкупает, что эти игрушки очень яркие и красочные. А в случае с подростками это, скорее, про принадлежность к определённой группе. Дети хотят быть в тренде и стремятся соответствовать, так скажем, стандартам своего окружения. Сейчас вот у всех вокруг симпл-димпл: значит, тоже нужно попросить у родителей или купить самому", – объяснила психолог.

Кстати, специалист уже придумала, как можно было бы применить поп-ит и симпл-димпл в работе с детьми. По её словам, большой плюс игрушек – в универсальности: с ними можно придумать сотни различных игр. Не только индивидуальных, но и коллективных. Причём дети могут играть вместе с родителями. В процессе таких развлечений, уверена Кижакина, можно не только снять напряжение, но и решить многие проблемы, сблизить членов семьи.

Родителям же психолог советует не переживать из-за нового увлечения ребёнка: ничего страшного в поп-ит и симпл-димпл точно нет. Правда, важно следить, чтобы не дошло до фанатизма: во всём должна быть мера.