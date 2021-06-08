Тыкай и жамкай. Что такое поп-ит и симпл-димпл и почему все без ума от этих штуковин?

В мире появилась новая угроза спокойствию детей и кошельку их родителей: поп-ит и симпл-димпл. И это не названия инопланетных рас, а всего-навсего антистресс-игрушки. Вроде спиннеров, которые обрели бешеную популярность несколько лет назад. Но теперь не нужно ничего крутить (почти) – надо нажимать на резиновые кнопочки и снимать стресс. Сейчас разноцветные незамысловатые штучки в трендах всех соцсетей, а дети просто сходят по ним с ума. Рассказываем, что такое поп-ит и симпл-димпл, чем они отличаются друг от друга, почему ребёнок (если у вас он есть) умоляет вас купить эту игрушку. А ещё мы поговорили с психологом о том, действительно ли такие штуковины могут помочь избавиться от стресса.
Это простые (ооочень простые) игрушки из резины, которыми всегда можно занять руки. Идея в том, на них есть "пупырки", на которые нужно давить пальцем. Представьте себе, на этом всё. Вы просто вдавливаете и выдавливаете их туда-обратно. Вот и всё занятие. Ничего замысловатого. Выглядят они вот так:
Сейчас эти игрушки делают практически любой формы и самых разных цветов. В общем, найти их можно на любой вкус.
Принцип в обеих игрушках одинаковый: нужно нажимать на кнопочки. Разница лишь в размере. Симпл-димпл (simple dimple) – это несколько "пупырок" (три-четыре, не больше) на каком-нибудь брелоке из пластика. Вариаций великое множество – уже продают даже симпл-димпл в виде спиннера.
А поп-ит (pop it) – это целое резиновое "поле" из кнопочек. Одним игрушка напоминает клавиатуру, а другим – упаковочную плёнку, которую все мы так любили лопать в детстве. Она целиком сделана из резины. Поэтому её можно не только "тыкать", но ещё и просто приятно мять в руках.
Делают их, кстати, уже давно. Например, на Aliexpress и поп-ит и симпл-димпл начали продавать больше двух лет назад. Только вот спросом и популярностью они не пользовались. А в феврале 2021 года всё изменилось.
В TikTok и других соцсетях стали появляться видео с этими игрушками: всё больше и больше. Уже весной видеоролики с хештегом #popit в сумме набрали более 3,2 млрд просмотров, #попит – более 460 млн, #simpledimple – 117 млн, #симплдимпл – 185 млн, сообщили ТАСС в российском офисе TikTok.
"Что там такого можно снять с этими поп-итами?" – спросите вы. В видео показывают свои коллекции антистресс-игрушек (порой – огромные) и какие игры с ними можно придумать. Самое простое – кто быстрее нажмёт все кнопочки на игрушке. Или, например, люди стараются "настучать" на этой безделушке какую-нибудь мелодию. Или по команде стараются нажать на кнопки сразу двумя, тремя или вообще пятью пальцами.
Кроме того (куда без этого в соцсетях) люди постят мемы, а также в шуточной форме обыгрывают повальное увлечение поп-итами и симпл-димплами. В общем, бешеная волна популярности. Практически такая же, какая случилась со спиннерами несколько лет назад.
И теперь уже продавцам не приходится ломать голову, как продать простую антистресс-игрушку. И поп-ит, и симпл-димпл разлетаются как горячие пирожки.
Поверьте, да. Во-первых, мы попробовали сами: стыдно признаться, но это действительно увлекает. Тем более что игрушка не занимает много места, а "тыкать" её можно прямо на рабочем месте, когда ломаете голову над сложной задачей (ну или просто отвлекаетесь от дел).
Во-вторых, об этом говорят продажи. Спрос растёт с каждым днём, причём в геометрической прогрессии, рассказали ТАСС в пресс-службе маркетплейса Ozon.ru. Из-за популярности поп-ит и симпл-димпл стали вообще чаще покупать все антистресс-товары, пояснили изданию в "Яндекс. Аналитике". Например, за предпоследнюю неделю мая продажи увеличились сразу на (!!!) 883%.
А в-третьих, новые яркие штуковины уже проникают и в культуру. Музыканты вовсю записывают треки и снимают клипы, посвящённые поп-ит и симпл-димпл.
Приобретают их в основном женщины от 35 до 44 лет, уточнили в "Яндекс. Аналитике". Очевидно, это мамы, которые покупают игрушки для своих детей. Больше всего поп-ит и симпл-димпл популярны у школьников и дошкольников.
Мода модой, а напряжение с помощью таких игрушек снять действительно можно, уверена барнаульский психолог Юлия Кижакина. Но антистресс, по её словам, – далеко не главная функция этих штуковин.
"Всё это в первую очередь придумано для развития мелкой моторики. Думаю, это очень полезно для детей с различными неврологическими заболеваниями. И вообще, как мне кажется, для дошкольника гораздо лучше ручками на эти кнопочки понажимать, чем играть в какую-то стрелялку на телефоне. В общем, я точно вижу пользу в таких игрушках", – объясняет Кижакина.
Но и как антистресс поп-ит и симпл-димпл, по словам психолога, очень хороши. Тем более что в обществе явно чувствуется запрос на то, чтобы хоть чем-то сбавить напряжённость.
"Уровень тревожности в целом по стране значительно повышен. Тут и экономическая ситуация, и ковид, и многое другое. И в частности, в каждой семье напряжение тоже есть. А ведь от родителей всё это передаётся детям. Будь то подростки или дошкольники, до них все эти переживания взрослых обязательно "долетают", – рассказала специалист.
Правда, дети всё же требуют купить им игрушку вовсе не из-за того, что "перестрессовали". Секрет популярности – в грамотной рекламе, уверена Кижакина.
"Интернет отлично всё это прорекламировал, и каждый ребёнок теперь себе захотел. Дошкольников, например, подкупает, что эти игрушки очень яркие и красочные. А в случае с подростками это, скорее, про принадлежность к определённой группе. Дети хотят быть в тренде и стремятся соответствовать, так скажем, стандартам своего окружения. Сейчас вот у всех вокруг симпл-димпл: значит, тоже нужно попросить у родителей или купить самому", – объяснила психолог.
Кстати, специалист уже придумала, как можно было бы применить поп-ит и симпл-димпл в работе с детьми. По её словам, большой плюс игрушек – в универсальности: с ними можно придумать сотни различных игр. Не только индивидуальных, но и коллективных. Причём дети могут играть вместе с родителями. В процессе таких развлечений, уверена Кижакина, можно не только снять напряжение, но и решить многие проблемы, сблизить членов семьи.
Родителям же психолог советует не переживать из-за нового увлечения ребёнка: ничего страшного в поп-ит и симпл-димпл точно нет. Правда, важно следить, чтобы не дошло до фанатизма: во всём должна быть мера.
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