Опознать по ботиночкам. Как судят обвиняемых в пожаре в "Зимней вишни" и сколько им грозит

В Кемеровском суде уже несколько заседаний оглашают приговор по первому (из четырёх) уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Трагедия произошла в 2018 году, в огне погибли 60 человек, больше половины из них – дети. Следствие и суд длились больше двух лет, а приговор судья Заводского районного суда начал зачитывать 30 сентября, а закончит 14 октября. Тогда и станет известно, какие сроки получат восемь фигурантов дела: руководство торгового центра, пожарные и сотрудники служб безопасности. Их виновность судья уже установил, следует из первой части приговора.
Закончились прения и по второму уголовному делу, по которому судят чиновников и бизнесменов. Их обвиняют во взятке и халатности при реконструкции здания. Два других уголовных дела пока рассматриваются в судах.
Рассказываем, кого следствие считает ответственными за страшную трагедию и какие сроки грозят виновным.
После трагедии под следствием оказались 15 человек самого разного уровня: от владельца торгового центра до охранника, который был старшим по смене в тот день. Первое уголовное дело касается непосредственно пожара 25 марта. По нему обвиняемыми проходят восемь человек:
- Юлия Богданова, гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания – владелец ТРЦ);
- Надежда Судденок, гендиректор ООО "Зимняя вишня Кемерово";
- Георгий Соболев, технический директор компании – владельца ТРЦ;
- Игорь Полозиненко, директор ООО "Системный интегратор" (обслуживало систему пожарной безопасности в ТРЦ);
- Александр Никитин, инженер противопожарной системы, сотрудник "Системного интегратора";
- Сергей Антюшин, охранник в ТРЦ;
- Сергей Генин, начальник караула кемеровской пожарно-спасательной части № 2;
- Андрей Бурсин, пожарный, руководил тушением ТЦ.
По данным следствия (и суд с этим согласился), руководство "Зимней вишни" допустило многочисленные нарушения требований пожарной безопасности в торговом центре. Система пожаротушения находилась в аварийном состоянии, а в некоторых помещениях её не было вообще. Эвакуационные двери оказались закрыты на ключ, который был у охранника Сергея Антюшина. А он, кроме этого, вовремя не нажал тревожную кнопку, не встретил пожарных и не обеспечил эвакуацию посетителей.
Гособвинение уверено, что гендиректор компании – владельца "Зимней вишни" допустила нарушения сознательно. По материалам следствия, Богданова "создала преступную группу" с гендиректором торгового центра Надеждой Судденок и техдиректором своей компании Георгием Соболевым. Богданова "планировала деятельность группы и создавала видимость соблюдения требований пожарной безопасности на объекте", а её предполагаемые подельники должны были "игнорировать и скрывать нарушения правил пожарной безопасности" от посетителей, арендаторов и надзорных ведомств. Следователи считают, что руководство просто хотело сэкономить на противопожарном оборудовании.
Гособвинение также не сомневается, что Полозиненко и Никитин из компании "Системный интегратор", которая обслуживала противопожарную систему, обо всех недочётах знали. Следствие полагает, что закрывать глаза на нарушения и не выполнять должным образом свои обязанности их заставила корысть.
Пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина судят по ч. 3 ст. 293 УК РФ "Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух или более лиц".
Дело настолько объёмное, что судья зачитывает приговор уже два заседания. Как следует из его выступлений, часть доводов обвинения он уже принял. Но однозначно говорить о вине подсудимых можно будет после оглашения резолютивной части приговора.
По мнению обвинения, самого строгого наказания заслуживает Юлия Богданова. Прокурор попросил суд приговорить её к 14,5 года лишения свободы. Надежду Судденок и Георгия Соболева обвинение предлагает посадить на 14 и 13 лет соответственно.
Охранник Сергей Антюшин, по мнению прокурора, должен провести в тюрьме девять с половиной лет.
Игоря Полозиненко попросили приговорить к шести годам и восьми месяцам лишения свободы, а его подчиненного Александра Никитина – к пяти с половиной годам.
Самого "мягкого" наказания обвинение потребовало для пожарных: шесть лет для Андрея Бурсина и пять лет для Сергея Генина. Огнеборцы, кстати, свою вину не признают.
Гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания – владелец ТРЦ) Юлия Богданова:
– <...> Мне было предъявлено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, которое дало мне полную уверенность в том, что эксплуатация здания ТРЦ "Зимняя вишня" безопасна, законна, и я вполне спокойно могу осуществлять там свои обязанности руководителя. <...> Все выявленные проблемы были в первые же месяцы моей работы устранены соответствующими подрядчиками. <...> Я частично признала свою вину по статье 219-й части 3 и настаиваю на этом. Я не прошу меня оправдать. Я доверяю объективности суда, но прошу учитывать то, в чём я действительно виновата, и не судить меня за те вещи, повлиять на которые я при всём желании бы не смогла.
Гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок:
– Я прошу вас определить степень конкретно моей вины, если она в этой трагедии есть. Я как человек, обычный человек, не могу понять, как можно отвечать за не своё. Я не понимаю это ни с точки зрения человеческой, ни с точки зрения юридической. Как я могла повлиять на соблюдение закона в строительстве, в проектировании, а также вводе в эксплуатацию торгового центра? Как я могла повлиять, если я даже не знала, что буду там работать?
– Прошу учесть моё частичное чистосердечное признание вины по статье 219 части 3. В связи с чем приношу свои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших на пожаре, а также свои искренние извинения. В силу своих финансовых возможностей возместил имущественный вред некоторым потерпевшим. Прошу вас, Ваша честь, вынести справедливое решение.
Охранник Сергей Антюшин:
– Хотелось бы, единственное, принести искренние соболезнования всем потерпевшим.
Инженер противопожарной системы компании "Системный интегратор" Александр Никитин:
– Всё, что касалось моей работы, всё было исправно, всё работало: пожарная сигнализация, система оповещения. Всё это проверялось. Прошу суд учесть все наши доводы и оправдать меня.
Пожарный Андрей Бурсин:
– Все мои действия были в соответствии с нормативно-правовыми актами в области действия пожарной охраны и в соответствии с боевым уставом пожарной охраны.
Руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и пожарный Сергей Генин от последнего слова отказались.
Елена Тесленко, погибли дочь и муж:
– Ей (дочери) было всего 9 лет. Из-за того, что юго-западный эвакуационный выход 4-го этажа был закрыт, вопреки всем требованиям пожарной безопасности, а пожарные не смогли вовремя эвакуировать людей из-за ошибочной стратегии тушения пожара, выбранной начальником службы пожаротушения Бурсиным, мой ребёнок задохнулся угарным газом.
Вы не представляете, что такое – опознать ребёнка по ботиночкам, и нет возможности даже прикоснуться к нему в последний раз. Вы не представляете, что значит видеть лицо мужа, которое обезображено воздействием высокой температуры, а руки которого стёрты, сбиты в кровь, потому что он пытался выбить дверь. Они хотели жить и пытались выбраться из этого ужаса <…> Послушать надо было подсудимым (записи телефонных разговоров) как кричит ребёнок: "Папочка, я так не хочу умирать".
<...> Я уверена, что моего ребёнка, как и многих других, можно было спасти при надлежащей организации тушения пожара сотрудниками МЧС. По экспертизе 23,47 минуты – это то время, за которое можно было спасти людей. Я считаю, что этого было предостаточно.
Эдуард Ковалевский, погибли сын и дочь:
– Погибли мои дети, 9-летний сын и дочь, которой было всего 5 лет. Задохнулись в заблокированном кинозале <...> Опознавать тела детей пришлось по фото обгоревших обрывков детской одежды, кроссовок, были проведены генетические экспертизы. Я узнал, что сын и дочь лежали рядом: сын закрыл собой сестру, защищая её...
Андрей Никулин, погибли сын, сестра и мать:
– Около четырёх часов мне позвонила мать и сказала, что всё в дыму <...> По приезде в торговый центр я сразу забежал на четвёртый этаж. Я заходил за звеном Бурсина, они были передо мной. Следом шли остальные пожарные. Я отошёл в сторону, чтобы им не мешать, подсказывал, что есть люди, дети в кинозалах. Ещё живые, так как моя супруга в этот момент говорила по телефону с матерью.
Но эти же звенья прошли несколько метров в радиусе видимости и просто топтались на месте. У меня сложилось впечатление, что они просто боятся отойти от окошка. Кричал им, дальше чтобы проходили, что люди ещё живые. Но никто никуда не пошёл, начали выходить. Тогда я подбежал к пожарным, спрашиваю, почему вы никого не выводите, на что мне ответили, что кислород заканчивается, и вообще, всех вывели через другой выход. Мы с супругой побежали к другому выходу, но никого там не было.Я уверен, что людей, зажатых в этой огненной ловушке, можно было спасти, для этого у пожарных всё было: и план здания, и спецоборудование, и обмундирование. Но сложилось впечатление, что не было желания. Как потом во время следствия сказали, ими просто не руководили, они не знали, что делать.
Это второе уголовное дело. Оно посвящено обстоятельствам, при которых опасный для жизни людей торговый центр умудрились сдать в эксплуатацию. На скамье подсудимых оказались бывшие руководители кузбасского стройнадзора и компании, которая занималась реконструкцией "Зимней вишни". По этому делу обвиняемых четверо:
- Светлана Шенгерей, экс-начальник одного из отделов инспекции Госстройнадзора Кемеровской области;
- Никита Чередниченко, директор строительной компании "Ресурс", которая реконструировала здание;
- Танзиля Комкова, экс-начальник Госстройнадзора Кемеровской области;
- Эдуард Комков, сын Комковой и бизнес-партнёр Чередниченко.
По данным следствия, реконструкцию "Зимней вишни" и строительство второй очереди комплекса ИСК "Ресурс" провела с грубейшими нарушениями. Но начальник кузбасского Госстройнадзора Танзиля Комкова закрыла на это глаза. Обвинение считает, что за эту "услугу" чиновница (при участии своего сына и Чередниченко) получила взятку от собственника "Зимней вишни" – 7 млн рублей.
В марте 2014 года, утверждают обвинители, были выявлены нарушения при строительстве и реконструкции здания. Но Шенгерей составила недостоверный акт, по которому все работы якобы выполнены "в соответствии с проектной документацией". Комкова документ утвердила. Из-за этого "Зимнюю вишню" ввели в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными аварийными выходами.
7 октября закончились прения сторон по этому делу. На следующем заседании судья будет зачитывать приговор.
Для сына Комковой, Эдуарда, гособвинение требует избрать меру наказания в виде 12 лет лишения свободы за посредничество во взятке.
Директор строительной компании"Ресурс" Никита Чередниченко, по мнению прокурора, должен провести в колонии 18 лет, а также выплатить штраф в размере 40,4 млн рублей.
Экс-начальника одного из отделов инспекции Госстройнадзора Светлану Шенгерей обвинители просят посадить на 8 лет по ч. 3 ст 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями".
Самое большое наказание – 21 год лишения свободы – грозит экс-главе кузбасского Госстройнадзора Танзиле Комковой.
Кроме того, следствие считает виновными в трагедии начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, а также начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы кузбасского МЧС Григория Терентьева. Их правоохранители обвиняют в халатности, которая привела к смерти большого количества людей (ч. 3 ст. 293 УК РФ). По этой статье Мамонтову и Терентьеву грозит до семи лет лишения свободы.
Следователи уже завершили свою работу и передали материалы дела в суд.
Собственник "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский, по данным следствия, ещё в 2016 году покинул Россию. Но именно его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере в составе организованной преступной группы (ч. 5 ст. 291 УК РФ). По данным следствия, именно он заплатил Комковой 7 млн рублей.
В марте 2021 года Вишневского задержали в Польше и экстрадировали в Россию. Судебные разбирательства ещё продолжаются. Предпринимателю грозит до 15 лет лишения свободы.
25 марта 2018 года в кемеровском торгово-развлекательном центре произошёл пожар. В детской игровой зоне на четвёртом этаже здания замкнуло один из светодиодных светильников. Это были первые дни весенних каникул, а в "Зимнюю вишню" пришли сотни взрослых и детей отпраздновать окончание третьей четверти. Большинство из них находились именно на четвёртом этаже, где была развлекательная зона и работали кинотеатр, каток и кафе.
Горящий пластик от светильника начал капать на поролон в детском батуте, и тот загорелся. Весь этаж очень быстро затянуло едким дымом, но пожарного оповещения не прозвучало. Люди не знали, что происходит, а потому практически никто не встревожился и не среагировал вовремя, чтобы спастись.
Позднее эксперты установили, что для отделки этажа были использованы дешевые и легковоспламеняющиеся материалы, которые едко дымили при горении. По данным специалистов, у посетителей было всего пять минут, чтобы спастись.
Если бы в здании сработали пожарная сигнализация, системы дымоудаления и пожаротушения и были бы открыты все выходы, посетители смогли бы без особой спешки покинуть ТЦ за 2 минуты 25 секунд.
Большинство людей слишком поздно поняли, что пришла беда. В панике взрослые и дети бегали в ядовитом дыму и пытались найти выход. Некоторые разбивали стёкла и выпрыгивали из окон. Причём окна оказались слишком узкими и были расположены слишком высоко – люди, прыгая, разбивались и сильно травмировались.
А вот охранники, по словам свидетелей, покинули горящий ТЦ одними из первых. Сотрудники безопасности не только не организовали быструю эвакуацию, они даже оперативно не позвонили пожарным.
Но если посетители магазинов и игровой зоны уже паниковали и пытались бежать, то зрители в кинозалах ещё ни о чём не подозревали. Когда запах гари добрался и туда, люди толпой рванули в коридор. Но к тому моменту холлы и лестничные пролёты уже были сильно задымлены. Дым от пластика чрезвычайно ядовитый и густой, пробраться сквозь него без спецзащиты практически невозможно. Все аварийные выходы оказались заперты.
Во втором кинозале спасать людей принялся один из посетителей, Михаил Трусов. В кинотеатр он пришёл с двумя дочерьми. Мужчина поступил в соответствии с правилами, которым учат на всех уроках ОБЖ: плотно закрыл все двери, попытался заделать щели и вместе с другими стал дожидаться прихода пожарных. Но спасатели не пришли. Забаррикадированный кинотеатр превратился в западню. В кинотеатре были ученики пятого класса из посёлка Трещевского Кемеровской области, они приехали в город отпраздновать каникулы. Дети и взрослые поняли, что обречены и звонили родным, прощаясь с ними. А их близкие в это время стояли рядом на улице около ТРЦ – за оцеплением полиции – и умоляли спасти детей.
"Передай маме, что я её любила. Передай всем, что я их любила", – последнее SMS 11-летней девочки облетело все СМИ и соцсети.Когда Трусов понял, что помощь не придёт, он решил её привести. Выбрался из зала и побежал в коридор, но из-за едкого дыма потерял сознание. Спасатели нашли его и вынесли из здания. До кинотеатра они не дошли. Трусов оказался единственным, кто выжил в том зрительном зале.
По словам очевидцев, когда пожарные прибыли к ТЦ, они растерялись и не сумели правильно среагировать. На место спасатели приехали очень быстро: уже через пять минут после вызова. Но пожару не присвоили повышенный ранг опасности, поэтому к "Зимней вишне" приехало меньше экипажей, чем нужно.
Перед ТЦ люди рвались за оцепление, на коленях умоляли спасти детей, указывали короткий путь к кинозалам. А в ответ слышали: "Мы работаем по инструкции".
Сначала спасатели попытались попасть на верхние этажи через аварийные выходы, но все двери оказались заперты. Из-за этого были потеряны драгоценные минуты, и пожарные не смогли вовремя пробиться к кинотеатру.
Торговый центр тушили около двадцати часов. Площадь возгорания превысила полторы тысячи квадратных метров.
После трагедии спасателям в Кемерове объявили бойкот. В некоторых заведениях столицы Кузбасса даже отказывались обслуживать людей в униформе МЧС.
В пожаре погибли 60 человек, 37 из которых – дети. Ещё сотни получили травмы разной степени тяжести. События в "Зимней вишне" стали страшной трагедией для всей страны. Владимир Путин приехал в Кемерово 27 марта. Он возложил цветы к стихийному мемориалу возле ТРЦ "Зимняя вишня". Причинами пожара он назвал халатность и разгильдяйство. 28 марта 2018 года в России объявили днём траура.
Через неделю после трагедии, 1 апреля 2018 года, глава Кузбасса Аман Тулеев подал в отставку.
Всеобщая паника в Кемерове вскоре перекинулась и на соцсети. Люди не понимали, что происходит. Официальных комментариев не было. А очевидцы сообщали разное: что кому привиделось. Сначала пожар даже назвали терактом. В Сети стали распространять видео из "Зимней вишни", на котором мужчина со спортивной сумкой заходит в детскую зону. Позже выяснилось, что это был сотрудник автоцентра, который, кстати, помогал эвакуировать людей после возгорания.
Затем по мессенджерам полетели рассылки якобы от врачей больниц, что власти скрывают число погибших. Что якобы в торговом центре погибло не меньше 300 человек. Позже выяснилось, что это фейк, который распространил пранкер из Украины Евгений Вольнов. Он признался в том, что решил таким образом "пошутить" над трагедией.Но жителей Кемерова эта дезинформация буквально свела с ума. 26 марта люди собрались на стихийный митинг. Бунтующие разбили палатки и требовали отставки местных властей. Более-менее успокоить людей удалось после "экскурсии" по моргам и больницам. В поездку отправились те, кого выбрали сами митингующие. И только после того как их товарищи объявили, что в моргах и больницах нет обожжённых тел, накал страстей улёгся.
Второе дело, которое возбудили из-за многомиллионной взятки, тоже находится на финишной прямой. Стороны уже сказали по последнему слову, поэтому приговоров стоит ждать совсем скоро.
А вот когда вынесут приговор высокопоставленным сотрудникам МЧС и владельцу "Зимней вишни", пока неизвестно. Судебные разбирательства продолжаются.
Комментарии
И только олигарх сухариковый откупился. Нашими же деньгами , откупился!
Самое большое наказание — 21 год лишения свободы — грозит экс-главе кузбасского Госстройнадзора Танзиле Комковой
Госстройнадзор накосячил
Кстати, как обстоят дела с идентификациией детского тела в Новоалтайске, предположительно Ксении Боковой? Что-то ушли в тишину...
Считаю, что виноваты только собственники и директора!
Пожарные, инженер и, возможно, директор ООО "Системный интегратор" невиновны! Охранник 50/50
Но суду, конечно, виднее
Что за бред: Полозиненко и Никитин из компании "Системный интегратор", которая обслуживала противопожарную систему, обо всех недочетах знали???
Конечно, знали! Но обвинять их так же глупо, как обвинять очевидца ДТП в нарушении ПДД! Если им не сказали/не заплатили за устранения недочетов, то они и не выполняли эти работы!
огнеборцев то за что подтянули??
точно виноваты?
7.10.2021 09:59
- гость -
Глупости несёте. Они не очевидцы, а, следуя вашему примеру, люди, обязанные ДТП предотвратить. "Эффективные менеджеры" представления не имеют, да и не должны, о том, как устроена и работает пожарная сигнализация, для этого и нанимаются сертифицированные специалисты, которые должны её оборудовать и обслуживать, а не какие-то "очевидцы ДТП". А если специалистам говорят: "поставьте печать и подпись, а делать ничего не нужно", они должны отказаться.Знал о недочётах, поставил печать за денюшку - отвечай.
11:36 Огнеборцев подтянули за то,что с огнем не боролись.Никто из этой компании не выполнил свои обязанности,а некоторые еще и взятки давали-получали.Умышленное убийство . Случись такое опять,если не найдется героя -сгорим.Проверили и снова все закрыли.Почему на учениях всех спасают,а в жизни так не получается
7.10.2021 12:06
- гость -
Я не глупости несу, а говорю, как оно есть в реальности!
Вы же пишете либо, как должно быть в теории, либо, как происходит где-то не в России
К сожалению, я знаю о чем говорю. Раздолбайству на всех уровнях управления/власти нет предела, но самому низшему звену (в данном случае исполнителю инженеру) всегда все очевидно. К нашей стране пока все решается "на верху". Значит это не последняя Зимняя Вишня, ХромаяЛошадь, ТрансаальПарк. Дальше перечислять?
А если специалистам говорят: "поставьте печать и подпись, а делать ничего не нужно", они должны отказаться.Знал о недочётах, поставил печать за денюшку - отвечай.
__
А специалист печати и не ставит. Печатями у нас заведуют директора! Это раньше были такие треугольные синие печати у инженеров ОТК. Сейчас всё больше круглых да гербовых
Если столько много подсудимых по одному делу и очевидно, что это не одна банда, - виновата система.
Дело резонансное, поэтому и стараются побольше народу по него подвести. Типа "справедливость восторжествовала"
Типа "справедливость восторжествовала"
Вот и я про то же!
от каждого ведомства по представителю!