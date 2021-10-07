Опознать по ботиночкам. Как судят обвиняемых в пожаре в "Зимней вишни" и сколько им грозит

Что говорят пострадавшие?

По данным ngs42.ru , пострадавшие требуют назначить обвиняемым максимальное наказание. Также потерпевшие подали иски о возмещении морального вреда – 100 млн рублей за каждого погибшего ребёнка.

Елена Тесленко, погибли дочь и муж:

– Ей (дочери) было всего 9 лет. Из-за того, что юго-западный эвакуационный выход 4-го этажа был закрыт, вопреки всем требованиям пожарной безопасности, а пожарные не смогли вовремя эвакуировать людей из-за ошибочной стратегии тушения пожара, выбранной начальником службы пожаротушения Бурсиным, мой ребёнок задохнулся угарным газом.

Вы не представляете, что такое – опознать ребёнка по ботиночкам, и нет возможности даже прикоснуться к нему в последний раз. Вы не представляете, что значит видеть лицо мужа, которое обезображено воздействием высокой температуры, а руки которого стёрты, сбиты в кровь, потому что он пытался выбить дверь. Они хотели жить и пытались выбраться из этого ужаса <…> Послушать надо было подсудимым (записи телефонных разговоров) как кричит ребёнок: "Папочка, я так не хочу умирать".

<...> Я уверена, что моего ребёнка, как и многих других, можно было спасти при надлежащей организации тушения пожара сотрудниками МЧС. По экспертизе 23,47 минуты – это то время, за которое можно было спасти людей. Я считаю, что этого было предостаточно.

Эдуард Ковалевский, погибли сын и дочь:

– Погибли мои дети, 9-летний сын и дочь, которой было всего 5 лет. Задохнулись в заблокированном кинозале <...> Опознавать тела детей пришлось по фото обгоревших обрывков детской одежды, кроссовок, были проведены генетические экспертизы. Я узнал, что сын и дочь лежали рядом: сын закрыл собой сестру, защищая её...

Андрей Никулин, погибли сын, сестра и мать:

– Около четырёх часов мне позвонила мать и сказала, что всё в дыму <...> По приезде в торговый центр я сразу забежал на четвёртый этаж. Я заходил за звеном Бурсина, они были передо мной. Следом шли остальные пожарные. Я отошёл в сторону, чтобы им не мешать, подсказывал, что есть люди, дети в кинозалах. Ещё живые, так как моя супруга в этот момент говорила по телефону с матерью.

Но эти же звенья прошли несколько метров в радиусе видимости и просто топтались на месте. У меня сложилось впечатление, что они просто боятся отойти от окошка. Кричал им, дальше чтобы проходили, что люди ещё живые. Но никто никуда не пошёл, начали выходить. Тогда я подбежал к пожарным, спрашиваю, почему вы никого не выводите, на что мне ответили, что кислород заканчивается, и вообще, всех вывели через другой выход. Мы с супругой побежали к другому выходу, но никого там не было.

Я уверен, что людей, зажатых в этой огненной ловушке, можно было спасти, для этого у пожарных всё было: и план здания, и спецоборудование, и обмундирование. Но сложилось впечатление, что не было желания. Как потом во время следствия сказали, ими просто не руководили, они не знали, что делать.