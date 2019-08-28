Старые автомобили с рекламой "Сити-Трейд" уберут с улиц Барнаула по решению ФАС

ГАЗ 21 "Волга" находится на парковке напротив кинотеатра "Мир" / Фото: Amic.ru

Владельцу автомобилей, а также "Сити Трейд" выданы предписания о прекращении распространения ненадлежащей рекламы, размещенной на машинах, сообщили в Управлении ФАС по Алтайскому краю.

В ведомстве отметили, что ГАЗ -52/01 с рекламой агентства недвижимости "Сити-Трейд" стоял без движения больше года напротив ТРК "Сити-Центр" и загораживал обзор во время выезда с парковки. За это время на машине менялись рекламные надписи, однако место дислокации автомобиля оставалось прежним.

С мая и по настоящее время данная машина сменила местоположение на парковку по пр. Строителей, 29.

Также сотрудники службы обнаружили еще один легковой автомобиль — ГАЗ 21 "Волга" на парковке напротив кинотеатра "Мир". На этой машине также рекламируют услуги "Сити Трейд".

"Материалами дела установлено, что оба автомобиля не используются по назначению: места стоянок длительно не меняют, а продвигают рекламу агентства недвижимости, — все это свидетельствует о применении их преимущественно в качестве рекламных конструкций", — отметили в ведомстве.

Владельцу автомобилей, а также рекламодателю выданы предписания о прекращении распространения ненадлежащей рекламы. Кроме того, материалы дела переданы в алтайское МВД для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности, подчеркнули антимонопольщики.

Ранее в УФАС запретили рекламу пива в барнаульском ТРЦ "Арена". До этого ведомство заинтересовал рекламный образ полной женщины на доме "под шпилем".