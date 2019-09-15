С катафалка на свадьбу. РПЦ оценила обряд венчания Собчак и Богомолова

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов эпатировали публику, прибыв в ЗАГС на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас", но в церкви себе никаких неординарных выходок не позволили.

Глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале заверил общественность, что обряд венчания прошел согласно всем принятым канонам.

После беседы о смысле венчания и христианском понимании значения создания семьи они раскаялись в безнравственных и кощунственных поступках, которые когда-либо вольно и невольно совершали, и подтвердили желание сочетаться таинством венчания. Церемония состоялась в храме Вознесения Господня у Никитских ворот.

Ранее россияне активно обсуждали наряд Ксении Собчак за 7,5-15 тыс. долларов, банкет за 16 млн рублей, ее танец в корсете и чулках на торжественной церемонии, а также похудевшего на 18 кг жениха.