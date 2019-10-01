Напавший на сотрудника СК в Москве назвал мотив преступления. Видео

Запись задержания мужчины опубликовало ФАН.

Сотрудник спросил у мужчины, почему он совершил нападение.

"Потому что вы мое заявление выкидываете. Мою мать избивали, на дорогу выставляли, квартиру отобрали. Мне что, на помойке с матерью жить? Она меня вырастила, стояла в валенках, торговала, все деньги мне отдавала, в институте меня учила. И что я теперь? Буду под юбкой у нее прятаться? В суде разберемся", – сказал задержанный.

Напомним, что на сотрудника СК было совершено нападение у входа в помещение ведомства. Мужчина скончался от полученных травм, а преступника задержали почти сразу.

У погибшего осталась семья. Ведомство окажет им помощь.