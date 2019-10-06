Экс-глава МИД Испании: "Россия и США меняются ролями"

Россия и США меняются глобальными ролями в мировой политике, заявила бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио в интервью изданию Project Syndicate.

По ее словам РФ раньше была "деструктивной силой", но теперь становится "статегом". США же, наоборот, движутся в обратном направлении, считает дипломат.

В качестве иллюстрации она привела ситуацию с атакой дронов на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии.

В то время как Дональд Трамп транслировал воинственную позицию с неприкрытыми угрозами, Владимир Путин выступил гарантом региональной стабильности, утверждает Паласио.

Напомним, в середине сентября два крупных нефтяных объекта компании Saudi Aramco подверглись атаке дронов в Саудовской Аравии.

Атакованы были крупные месторождения в Абкайке и Хурайсе. Пострадал нефтеперерабатывающий завод, который Саудовская Аравия называет крупнейшим в мире.

В результате атаки уровень добычи нефти компании сократился в два раза, до 5 млн баррелей в сутки. Был нарушен экспорт продукции.