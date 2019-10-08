Адвокат "шамана" Габышева опровергла его невменяемость

Адвокат Александра Габышева, отправившегося пешком с Дальнего Востока в Москву, чтобы "изгнать" президента Владимира Путина из Кремля, опровергла сообщения СМИ о его невменяемости, информирует РИА "Новости".
"Я не говорила о том, что амбулаторная экспертиза доказала невменяемость Александра Габышева, – подчеркнула Ольга Тимофеева. – Там такого слова как "невменяемость" не было написано".
Она уточнила, что некоторые определения из экспертизы вызвали сомнения у стороны защиты, и поэтому "шамана-воина" (как он сам себя именует) направили на повторную экспертизу.
По ее словам, от выводов психиатров зависит дальнейшая судьба ее подзащитного и уголовного дела, которое против него возбудили.
"Если он будет признан дееспособным, тогда расследование уголовного дела продолжится, и мы должны будем доказывать его невиновность", – констатировала Тимофеева.
Сейчас он находится в доме у сестры. В качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде.
Габышев получил широкую известность, когда собрал свои вещи, погрузил их в тележку и пешком отправился в направлении Москвы, чтобы "изгнать из Кремля" президента страны Владимира Путина.
Путешественник намеревался дойти до столицы России к 2021 году. Но на деле ему удалось добраться только до соседнего региона. Там мужчину встретили два автобуса полиции и увезли его.
После задержания и общения с психиатром "шаман" дал первое интервью, в котором призвал своих сторонников к миру и спокойствию.
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