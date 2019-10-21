Два российских парка признаны лучшими в Евразии

Казанский парк "Лебяжье" и парк Сергея Галицкого в Краснодаре стали обладателями награды Eurasian Park Awards международной премии International Large Urban Parks Awards, сообщает ТАСС.
"Парк в Краснодаре — один из лучших проектов, возникших на постсоветском пространстве за последние десятилетия, — пояснила помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова. — А в рамках создания казанского парка "Лебяжье" возродили озеро, исчезнувшее более 15 лет назад, и это беспрецедентный кейс для России".
Лучшим в мире признан мексиканский парк Bosque de Chapultepec. Второе и третье места достались трем участникам из Новой Зеландии: Shakespear Regional Park, Queen"s Park и Penang City Park.
Напомним, Белокуриха стала одним из лучших курортов для катания зимой на сноубордах по результатам опроса портала "ТурСтат".
По мнению россиян, в первую десятку вошли курорты: Сочи (Роза Хутор, Красная Поляна), Башкирии ("Абызаково"), Кемеровской области (Шерегеш), Алтайского края (Белокуриха), Карачаево-Черкесии ("Архыз" и "Домбай"), Подмосковья ("Сорочаны"), Пермского края (Чусовой), Мурманской ("БигВуд"), Свердловской (гора Белая), Челябинской ("Завьялиха") и Ленинградской ("Игора") областей, а также Татарстана ("Свияжские холмы").
За Белокуриху и Шерегеш отдали по 7% голосов. Курорт "Роза Хутор" получила 25%, "Красная поляна" – 15%, "Абызаково" – 13%. Остальные не набрали и 6%.
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