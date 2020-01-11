Врачи объяснили, что некоторые симптомы, которые приписывают раку, не говорят о нем

Эксперты решили успокоить россиян и рассказали, что не все симптомы рака, которые описывают в СМИ, к нему относятся, пишет runews24.
Например, врачи отметили, что длительные головные боли точно не являются следствием онкологических заболеваний, поскольку за долгое время человек начал бы ощущать другие симптомы. Неожиданные боли и резкое повышение температуры тоже не говорят о раке, поскольку эта болезнь развивается постепенно.
Болезненные и безболезненные уплотнения на теле также не всегда являются признаками опухоли. В этом случае стоит обратиться к врачу и выяснить их причину. То же самое касается болей в районе груди и запоров.
Врачи рекомендуют не выносить себе диагнозы самостоятельно, а обращаться к специалистам.
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