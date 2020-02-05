Россиянка убила мужа за то, что он раскритиковал ее еду

Жительница Архангельской области рассказала, что убила мужа за то, что он при гостях сделал ей замечание из-за "не того" блюда, пишет РИА "Новости".

Во время застолья со спиртным 52-летняя женщина зарезала 54-летнего супруга.

"Из-за того, что супруг в грубой форме сделал ей замечание, что она приготовила не то блюдо, между ними произошла ссора. Глава семьи ударил ее рукой по губам, а она в порыве гнева схватила кухонный нож и ударила его в грудь. Гости вызвали скорую помощь, но супруг скончался до прибытия медиков", – рассказали в СК.

За совершенное преступление женщине грозит серьезный тюремный срок.