Россиянка убила мужа за то, что он раскритиковал ее еду

Жительница Архангельской области рассказала, что убила мужа за то, что он при гостях сделал ей замечание из-за "не того" блюда, пишет РИА "Новости".
Во время застолья со спиртным 52-летняя женщина зарезала 54-летнего супруга.
"Из-за того, что супруг в грубой форме сделал ей замечание, что она приготовила не то блюдо, между ними произошла ссора. Глава семьи ударил ее рукой по губам, а она в порыве гнева схватила кухонный нож и ударила его в грудь. Гости вызвали скорую помощь, но супруг скончался до прибытия медиков", – рассказали в СК.
За совершенное преступление женщине грозит серьезный тюремный срок.
Комментарии
живой муж- молчаливый муж
Не все люди принимают критику адекватно
Поди окрошку сварить решила?
Все беды от женщин.....
Как можно жену оскорблять да ещё при гостях, более того бить её. А женщина отвечала уже в состоянии аффекта!
Радикально решила свои проблемы, да уж
Покушали...
5.02.2020 12:59
- гость -
Покушали...
так если бы жевал, рот был бы занят и не говорил жене гадости, а хвалил за стряпню
не нравится как готовит жена? разведись и готовь что хочешь, целее будешь
Кстати, знаете почему все бабушки вкусно готовят? Я как то спросил у своей. Ответила она так: Я говорит замуж вышла, готовить нифига не умела и пересаливала часто. Так вот говорит придет твой дед с работы уставший и злой, а еще если на улице работал то отмороженный. Садится за стол, съедает ложку. Если не вкусно или пересолено, берет половник и как треснет по лбу этим половником. Так говорит и научилась очень вкусно готовить)))) поэтому говорит у меня такие блинчики тоненькие и ароматненькие))
5.02.2020 13:21
- гость -
знаешь, есть пословица: не бей по голове, ... где попало будет
На десятку эту тварь закрыть, минимум!!
Все беды от женщин.....
да,потому что они идиотов рожают
когда реально голоден съешь ВСЕ! зажрался просто
Нож, конечно не метод воспитания, но вот сковородкой по башке заслужил однозначно.
5.02.2020 13:40
- гость -
Будешь голодный есть пересоленое?
Недосол на столе – пересол на спине. Знаешь что означает? то и означает
Хочешь жить не болтай.
Жалко, испортила себе остаток жизни. Можно было по другому его ... проучить.
5.02.2020 13:58
- гость -
Например?! Отравить? Вот вот такие вы женщины, вроде улыбка на лице а за пазухой топор держите. Змеи
5.02.2020 14:34
- гость -
Хуже. Установить кое-где капкан на медведя
Глава семьи ударил ее рукой по губам
Ну, как бы он первый начал и получил ответку. Да, неадекватную, ну так не начал бы, никакой бы не было. Он ударил ее, ей кровь ударила в голову, она не понимала, что делает, когда очнулась, он уже убит
А если бы покритиковал её прическу, было бы еще хуже.
Мде, а если бы сказал правду про ее толcтозадость - вообще даже представить не могу, на куски этим ножом бы распилила наверное
Вы над чем смеётесь?
Над тем, что старая женщина в состоянии алкогольного опьянения совершила умышленное убийство? Ибо когда ножом в грудь бьют, то явно не для щекотки.
Вам смешно, что такие асоциальные люди рядом со всеми нами?
5.02.2020 15:52
- гость -
Старая? В 52 года старая? Ты лучше не говори такие вещи при женщинах, а то мало ли.
Тоненькие блинчики??? Блины должны быть толстые с гречневой мукой и испечены на чугунной сковороде в русской печи. Все другое это не блины а неизвестно что. На сливочном топленом масле от собственной коровы.