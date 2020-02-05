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Россиянка убила мужа за то, что он раскритиковал ее еду

, ИА "Амител"
Мужчина оскорбил ее кулинарные способности при гостях
Фото: drive2.ru

Фото: drive2.ru

Жительница Архангельской области рассказала, что убила мужа за то, что он при гостях сделал ей замечание из-за "не того" блюда, пишет РИА "Новости".

Во время застолья со спиртным 52-летняя женщина зарезала 54-летнего супруга. 

"Из-за того, что супруг в грубой форме сделал ей замечание, что она приготовила не то блюдо, между ними произошла ссора. Глава семьи ударил ее рукой по губам, а она в порыве гнева схватила кухонный нож и ударила его в грудь. Гости вызвали скорую помощь, но супруг скончался до прибытия медиков", – рассказали в СК.

За совершенное преступление женщине грозит серьезный тюремный срок. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

5.02.2020 12:48
- гость -

живой муж- молчаливый муж

5.02.2020 12:52
- гость -

Не все люди принимают критику адекватно

5.02.2020 12:55
- гость -

Поди окрошку сварить решила?

5.02.2020 12:56
krash

Все беды от женщин.....

5.02.2020 12:57
- гость -

Как можно жену оскорблять да ещё при гостях, более того бить её. А женщина отвечала уже в состоянии аффекта!

5.02.2020 12:57
- гость -

Радикально решила свои проблемы, да уж

5.02.2020 12:59
- гость -

Покушали...

5.02.2020 13:03
- гость -

5.02.2020 12:59
- гость -
Покушали...

так если бы жевал, рот был бы занят и не говорил жене гадости, а хвалил за стряпню

5.02.2020 13:08
- гость -

не нравится как готовит жена? разведись и готовь что хочешь, целее будешь

5.02.2020 13:21
- гость -

Кстати, знаете почему все бабушки вкусно готовят? Я как то спросил у своей. Ответила она так: Я говорит замуж вышла, готовить нифига не умела и пересаливала часто. Так вот говорит придет твой дед с работы уставший и злой, а еще если на улице работал то отмороженный. Садится за стол, съедает ложку. Если не вкусно или пересолено, берет половник и как треснет по лбу этим половником. Так говорит и научилась очень вкусно готовить)))) поэтому говорит у меня такие блинчики тоненькие и ароматненькие))

5.02.2020 13:24
- гость -

5.02.2020 13:21
- гость -
знаешь, есть пословица: не бей по голове, ... где попало будет

5.02.2020 13:30
- гость -

На десятку эту тварь закрыть, минимум!!

5.02.2020 13:37
- гость -

Все беды от женщин.....


да,потому что они идиотов рожают

5.02.2020 13:40
- гость -

когда реально голоден съешь ВСЕ! зажрался просто

5.02.2020 13:46
Дядька

Нож, конечно не метод воспитания, но вот сковородкой по башке заслужил однозначно.

5.02.2020 13:49
- гость -

5.02.2020 13:40
- гость -

Будешь голодный есть пересоленое?

5.02.2020 13:52
- гость -

Недосол на столе – пересол на спине. Знаешь что означает? то и означает

5.02.2020 13:54
- гость -

Хочешь жить не болтай.

5.02.2020 13:58
- гость -

Жалко, испортила себе остаток жизни. Можно было по другому его ... проучить.

5.02.2020 14:34
- гость -

5.02.2020 13:58
- гость -
Например?! Отравить? Вот вот такие вы женщины, вроде улыбка на лице а за пазухой топор держите. Змеи

5.02.2020 14:39
- гость -

5.02.2020 14:34
- гость -

Хуже. Установить кое-где капкан на медведя

5.02.2020 14:47
гость

Глава семьи ударил ее рукой по губам

Ну, как бы он первый начал и получил ответку. Да, неадекватную, ну так не начал бы, никакой бы не было. Он ударил ее, ей кровь ударила в голову, она не понимала, что делает, когда очнулась, он уже убит

5.02.2020 14:57
- гость -

А если бы покритиковал её прическу, было бы еще хуже.

5.02.2020 15:35
Жоржик

Мде, а если бы сказал правду про ее толcтозадость - вообще даже представить не могу, на куски этим ножом бы распилила наверное

5.02.2020 15:52
- гость -

Вы над чем смеётесь?
Над тем, что старая женщина в состоянии алкогольного опьянения совершила умышленное убийство? Ибо когда ножом в грудь бьют, то явно не для щекотки.
Вам смешно, что такие асоциальные люди рядом со всеми нами?

5.02.2020 16:58
- гость -

5.02.2020 15:52
- гость -

Старая? В 52 года старая? Ты лучше не говори такие вещи при женщинах, а то мало ли.

5.02.2020 18:04
- гость -

Тоненькие блинчики??? Блины должны быть толстые с гречневой мукой и испечены на чугунной сковороде в русской печи. Все другое это не блины а неизвестно что. На сливочном топленом масле от собственной коровы.

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