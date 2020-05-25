Шукшинское море. Коммунальная авария произошла в спальном районе Барнаула

Коммунальная авария произошла в районе пересечения улиц Антона Петрова и Шукшина в Барнауле. Видео с места инцидента появилось на YouTube. Судя по кадрам, вода вышла на поверхность и затопила проезжую часть. В соцсетях горожане пишут, что в районе уже отключили водоснабжение. Другие подробности пока неизвестны.

Как уже сообщал amic.ru, в середине апреля в том же районе также произошла коммунальная авария. Недалеко от дома № 262 по улице Георгия Исакова случился порыв трубы холодного водоснабжения диаметром 500 мм. В результате аварии вода также вышла на поверхность и подтопила территорию в районе Аллеи Победы.