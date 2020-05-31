Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае, произошедших в воскресенье, 31 мая. Без коронавируса. Он здесь.

В селе Овечкино Завьяловского района утонули два малыша. Трое детей – семи, пяти и трех лет – плавали на лодке без присмотра взрослых и перевернулись на ней. Старший сумел выбраться на сушу и позвать на помощь, однако живыми младших достать из воды не удалось.

В Алтайском крае разработали пилотную версию интерактивной онлайн-карты особо охраняемых природных территорий, с помощью которой можно детально изучить их границы. Карта включает в себя более двухсот объектов и их описаний и отображает все базовые слои для разных задач.

14 жителей Алтайского края вернулись вывозными рейсами из Нью-Йорка и Бишкека. Самолеты прилетели поздно вечером в Новосибирск. Земляков встречали специалисты Роспотребнадзора и Минсоцзащиты.

Крупнейший торговый центр Барнаула выставили на торги. ТВЦ "Республика" на проспекте Космонавтов продают за полмиллиарда рублей. Впрочем, цена только начальная, поскольку торги проводятся в форме публичного предложения с последовательным снижением цены.