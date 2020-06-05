Фото: postroika.biz, news.vdv-s.ru

Хвастаться урожаем перед соседями, на рынке или в соцсетях уже стало обычным делом. А если удивить всех красиво оформленным участком? Все, что вам жалко выкинуть, можно смело использовать для преображения огорода. Это могут быть самые простые вещи – бутылки, шины, доски. С помощью них можно сделать, например, высокие грядки, на которых все взойдет и созреет гораздо быстрее. А также можно уделить внимание не только их внешнему виду, но и тому, что на них растет. Например, яркие пряные бархатцы будут отлично смотреться на грядках с капустой. И нарядно, и поможет защитить урожай.

Эти и другие идеи для огорода – в нашей фотоподборке.