Соловьев резко ответил на извинения Ефремова после ДТП

Известный российский журналист Владимир Соловьев жестко прокомментировал видеообращение российского артиста Михаила Ефремова, в котором он просит прощения у родственников погибшего водителя.

"Кто записывал "извинения Ефремова"? Сам? Кто текст писал? Сам? – написал телеведущий в своем Telegram-канале. – Разве находясь под домашним арестом он имеет право пользоваться сотовой связью?"

Ранее amic.ru писал, что Ефремов под действием алкоголя и наркотиков на своей машине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автофургоном Lada. Водителя фургона в тяжелом состоянии госпитализировали. Он скончался в реанимации.

Против артиста возбудили уголовное дело. Дожидаться суда он будет под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

С критикой в адрес Ефремова выступили многие известные россияне. Так, например, главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что никогда не встречал артиста трезвым, хотя видел его несколько раз.