Следком Алтайского края назначил проверку проблем водоснабжения "Сибирской долины"

Следственные органы СКР по Алтайскому краю проведут доследственную проверку по сообщениям СМИ об отсутствии водоснабжения у жителей "Сибирской долины", сообщает пресс-служба ведомства.
Следователи изучат обстоятельства, изложенные в сообщениях СМИ, и проверят действия должностных лиц администрации города на предмет халатности.
Напомним, что вечером 24 июня жители поселка Сибирская долина в знак протеста перекрыли движение по Змеиногорскому тракту: люди беспрерывно ходили по пешеходному переходу и не давали проехать автомобилям. Причиной демонстрации стали проблемы с подачей воды, которые беспокоят жителей коттеджного поселка уже не первый год.
Как ранее сообщил amic.ru, прокурор Алтайского края Александр Руднев назначил проверку для оценки качества оказываемых услуг, а мэр Барнаула Вячеслав Франк встретился с протестующими и поручил проработать вопрос модернизации системы водоснабжения.
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