Такой день. Взрыв газа в многоэтажке и дороги, которые шокируют дальнобойщиков

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 19 июля. Без коронавируса.
Взрыв газа произошел в четырехэтажном доме по адресу Глушкова, 3, в Барнауле. Ударной волной выбило двери и окна. В результате инцидента пострадали три человека.
Незакрепленная горка упала на восьмилетнюю девочку в Бийске. Школьница получила повреждение ушной раковины и перелом основания черепа в височной части.
В Рубцовском районе подростки во время купания нашли затонувший автомобиль. Оказалось, что водитель, который утонул вместе с машиной, находился в розыске с 2016 года.
Популярный блогер-дальнобойщик приехал в Камень-на-Оби и был шокирован местными дорогами. Чтобы не повредить автомобиль, ему приходилось сбрасывать скорость и перебираться через выбоины, периодически съезжая на обочину.
В Барнаульском зоопарке появился уголок для отдыха в гамаках. Желающие могут прийти, отдохнуть в тени берез и почитать книжку.
Барнаулец вырвал дорожный знак в центе города и прогулялся с ним по улице. Как и главное зачем, неизвестно.
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