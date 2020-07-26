Воскресенье, 26 Июль, 23:14

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,6
€ 83,1
17°

812485 +5765
Обь
260см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городПожар в барнаульской "Спичке"Коронавирус на Алтае
Новости

Дегтярев вышел к протестующим после окончания митинга

, ИА "Амител"
Врио губернатора Хабаровского края призвал их не участвовать в массовых акциях во время пандемии
Михаил Дегтярев / Фото: globalmsk.ru

Михаил Дегтярев / Фото: globalmsk.ru

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поздно вечером вышел к месту проведения массовых протестов против задержания бывшего главы региона Сергея Фургала, сообщает РИА "Новости".

Часть участников митинга к тому моменту уже успела разойтись. Дегтярев ответил на вопросы собравшихся журналистов, объяснил свою позицию по массовым мероприятиям и призвал население региона не участвовать в них.

"Я не готов возглавлять никакие митинги в период ограничений по коронавирусу, – уточнил Дегтярев. – Я тогда буду нарушителем закона, я сам подписал постановление позавчера, которое Сергей Иванович (Фургал, – прим. ред.) подготовил".

По его словам, протестующие добились, что "вся страна наблюдает", и этого достаточно. К тому же участие в массовых мероприятиях сильно увеличивает риск заражения коронавирусом.

"Надо заканчивать с этим. Судьба Сергея Ивановича в руках правосудия. Партия ему помогает. Пожелаем им успеха. Москва все услышала, вас вся страна наблюдает, – констатировал Дегтярев. – Поэтому я все-таки буду призывать без остановки, чтобы митинги во время режима ограничений не проводить".

Напомним, 9 июля правоохранители задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по обвинению в организации убийств и покушений на убийства ряда предпринимателей в 2004-2005 годах.

20 июля стало известно о том, что президент Владимир Путин отправил Фургала в отставку из-за утраты доверия, а врио региона назначили депутата Госдумы Михаила Дегтярева.

После назначения Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы отдельных граждан. Дегтярев добавил, что намерен зарабатывать доверие граждан своей работой, открытостью и общением. Хабаровчан он назвал добрыми и красивыми людьми, болеющими за свой край. Однако врио губернатора призвал не кричать под окнами "Дегтярев, выходи!", так как это некультурно.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
23:11
МЧС допустило до эксплуатации еще два пляжа в Алтайском крае 0
22:41
Две кошки помогли раненой собаке перейти через дорогу. Видео 0
22:08
Тиньков показал на видео, как ему пересаживают костный мозг 0
21:40
Дегтярев вышел к протестующим после окончания митинга 0
21:11
Пьяный водитель без прав протаранил опору ЛЭП в Горном Алтае 0
20:43
"Не хуже других". Томенко оценил ситуацию с COVID-19 в Алтайском крае 0
20:11
Варламов пригласил мэра Барнаула пообщаться в проекте БДСМ 2
19:42
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 119 0
19:16
Фотограф сделал эффектные снимки мощной грозы в Бийске 3
18:46
Обезболивающее из компонента взрывчатки создали в Алтайском крае 0
18:19
Настя Ивлеева и Элджей заболели коронавирусом 5
17:52
Барнаул снова "поплыл" после сильного дождя. Видео 6
17:19
Алтайских водителей призывают отказаться от дальних поездок 1
16:49
В Алтайском крае мужчина избил замком пенсионерку и ограбил ее 8
16:16
Грузовик упал в яму на месте ремонтных работ в Барнауле 0
15:45
75 жителей Алтайского края стали жертвами укусов клещей за прошедшую неделю 8
15:16
Алтайский край занял 10-е место по суточному приросту больных COVID-19 7
14:49
В Алтайском крае установили лимиты по охоте на животных на ближайший год 5
14:19
На западе Монголии ввели карантин из-за бубонной чумы 0
13:44
Жительница Барнаула отобрала драгоценности у соседки за отказ одолжить 100 рублей 1
13:13
Вакцинация от COVID-19 в России будет добровольной 17
12:40
За сутки в Алтайском крае выявили 140 зараженных коронавирусом 14
12:15
"Он просто не выдержит". Наташа Королева прокомментировала аварию с Ефремовым 20
11:45
День Военно-Морского Флота начали праздновать в России 24
11:17
В Алтайском крае дети забили голубя камнями и бутылками 93
10:45
В России могут вырасти цены на домашний интернет и ТВ 10
10:11
В Республике Алтай работают сезонные спасательные посты 0
09:43
Российские страховщики нашли способ не платить ОСАГО 11
09:11
24 новых случая COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
08:38
Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые за 39 лет 8
08:09
На ОТР рассказали, как прошло празднование дня рождения Василия Шукшина на Алтае 0
07:43
Две "буханки" столкнулись на трассе в Алтайском крае. Обновлено 0
07:03
Бежать от молний и просить о здоровье. Что можно и нельзя делать в Гаврилов день? 1
06:32
Лето, отдых и веселье. Смешные пляжные фото 0
06:01
Сильные грозы и порывистый ветер. О погоде в Алтайском крае 26 июля 1
23:34
Такой день. Реклама Ярового от Бузовой и новое имя "АлтайБаскета" 1
22:35
Фото обнаженной Екатерины Варнавы набрало больше 25 тысяч лайков за полчаса 7
21:31
Два парня задержали жителя Алтайского края при попытке угнать машину их отца 1
20:31
Певицу Клаву Коку в день рождения задержали полицейские 0
19:51
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 118 2
19:15
Барнаульский зоопарк устроит показательное кормление тигров 0
18:39
Российский блогер выставила ценник на отношения с ней для будущих ухажеров 28
18:08
Олимпийского чемпиона по борьбе нашли мертвым в Подмосковье 1
17:41
В Республике Алтай водитель без прав сбил женщину и скрылся с места происшествия 7
17:05
Учения по ликвидации разлива топлива прошли в Барнауле 0
16:40
Житель алтайского села ограбил дом на глазах у хозяйки 0
16:12
Пилот "Формулы-1" запостил в своем Instagram фотографии сибирских пожаров 8
15:42
Алтайский край занял 10-е место по суточному приросту зараженных COVID-19 в России 6
15:03
Ольга Бузова в откровенном купальнике прорекламировала алтайский курорт 30
14:48
Пожар произошел на одном из барнаульских производств 6

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.