Дегтярев вышел к протестующим после окончания митинга

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поздно вечером вышел к месту проведения массовых протестов против задержания бывшего главы региона Сергея Фургала, сообщает РИА "Новости".
Часть участников митинга к тому моменту уже успела разойтись. Дегтярев ответил на вопросы собравшихся журналистов, объяснил свою позицию по массовым мероприятиям и призвал население региона не участвовать в них.
"Я не готов возглавлять никакие митинги в период ограничений по коронавирусу, – уточнил Дегтярев. – Я тогда буду нарушителем закона, я сам подписал постановление позавчера, которое Сергей Иванович (Фургал, – прим. ред.) подготовил".
По его словам, протестующие добились, что "вся страна наблюдает", и этого достаточно. К тому же участие в массовых мероприятиях сильно увеличивает риск заражения коронавирусом.
"Надо заканчивать с этим. Судьба Сергея Ивановича в руках правосудия. Партия ему помогает. Пожелаем им успеха. Москва все услышала, вас вся страна наблюдает, – констатировал Дегтярев. – Поэтому я все-таки буду призывать без остановки, чтобы митинги во время режима ограничений не проводить".
Напомним, 9 июля правоохранители задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по обвинению в организации убийств и покушений на убийства ряда предпринимателей в 2004-2005 годах.
20 июля стало известно о том, что президент Владимир Путин отправил Фургала в отставку из-за утраты доверия, а врио региона назначили депутата Госдумы Михаила Дегтярева.
После назначения Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы отдельных граждан. Дегтярев добавил, что намерен зарабатывать доверие граждан своей работой, открытостью и общением. Хабаровчан он назвал добрыми и красивыми людьми, болеющими за свой край. Однако врио губернатора призвал не кричать под окнами "Дегтярев, выходи!", так как это некультурно.
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