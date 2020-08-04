Минфин перечислил регионам 100 млрд рублей господдержки

По распоряжению правительства Минфин перечислил 69 регионам 100 млрд рублей господдержки. Об этом сообщает "РГ".
Средства получили те субъекты РФ, в которых налоговые и неналоговые доходы (ННД) по состоянию на 1 июля были ниже поступлений за предыдущий год, проиндексированных на прогнозный темп роста. Размер дотации определялся с учетом необходимости финансирования первоначальных расходов.
Всего в этом году правительство предусмотрело 300 млрд рублей на экстренную помощь регионам, чтобы они смогли бесперебойно выполнять все свои социальные обязательства.
Отмечается, что третий транш будет направлен в субъекты России осенью.
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