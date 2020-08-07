Еще одна страна открыла границы для россиян

Кения открыла границы для российских туристов, следует из документа, опубликованном на сайте аэропорта Найроби.
Как уточнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), для посещения страны гражданам РФ нужно получить электронную визу, ее стоимость составляет 50 долларов США. Туристы должны будут предоставить ее в распечатанном виде либо приобрести документ по прилете за ту же сумму. Также при себе необходимо иметь как минимум 500 долларов, необходимых для покрытия расходов на свое пребывание.
Кроме того, туристу нужно предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус, полученную не более чем за 96 часов до прибытия и оформленную на английском языке. Если справки у гражданина не окажется, ему придется либо лететь обратно, либо за свой счет пройти двухнедельный карантин в специальном отеле.
Напомним, 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с Великобританией, Турцией, Танзанией и Абхазией. С 7 августа российским туристам разрешено въезжать в Черногорию, а с 15-го можно будет слетать в Швейцарию.
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