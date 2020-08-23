Чтобы запомнить лето. Бомбические рулетики с цукини и тунцом от Sofi

Выходные в августе – это время, как безумно хочется продлить лето, максимально насладиться каждым мгновением. И семейные обеды – одно из таких мгновений. Запомнить их помогут необычное и вкусное блюдо. Такое, как бомбические рулетики от Sofi с творожным сыром и тунцом. Оригинальное сочетание продуктов, которое не оставит равнодушными настоящих гурманов, уверяет наш прекрасный фудблогер.
Бомбические рулетики из цукини с сыром и тунцом
Что потребуется?
- 2 средних цукини
- растительное масло
Начинка:
- 140 г творожного сыра
- 180 г консервированного в масле тунца
- 3-4 веточки базилика (можете заменить на любую свежую зелень)
- морская соль
- копченая паприка
Как готовить?
1. Цукини нарезать тонкими пластиками, толщиной примерно 2-3 мм. На сковороде (на гриль-сковороде выйдут очень аппетитные полосочки) разогреть растительное масло и отправить туда цукини. Обжаривать с двух сторон, примерно по 1,5-2 минуты. Выложить на бумажное полотенце и дать стечь лишнему маслу.
2. Для начинки смешать творожный сыр, консервированный тунец и мелко порубленный базилик. Немного соли и паприки.
3. На край полоски цукини выложить начинку и свернуть в рулетик. Можно положить веточку зелени посередине рулетика, как на фото. Готово!
Приятного аппетита!
Комментарии