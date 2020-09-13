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Новости

62 новых случая коронавируса подтвердили в Алтайском крае

, ИА "Амител"
За сутки скончались два пациента с COVID-19
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

За минувшие сутки в Алтайском крае зафиксировали 62 новых случая COVID-19, информирует региональный оперштаб по борьбе с вирусом. Общее число зараженных в крае с начала эпидемии достигло 12 528.

Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 30, Рубцовск – 5, Заринск, Новоалтайск – по 4 заболевших,  Поспелихинский район – 3, Славгород, Калманский, Топчихинский, Шипуновский, Первомайский районы – по 2 человека, Бийск, Крутихинский, Алейский, Благовещенский, Зональный, Тальменский районы – по одному человеку.

Выздоровели еще 28 пациентов. Всего из больниц края выписали 11 232 человека, переболевшего коронавирусом.

Также за сутки скончались двое пациентов с COVID-19. Общее количество летальных случаев достигло 388. В тяжелом состоянии находятся 132 пациента, 52 подключены к аппаратам ИВЛ.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

13.09.2020 12:16
- гость -

Уже 52 на ИВЛ

13.09.2020 12:25
- гость -

Уже треть знакомых, родственников, коллег, клиентов переболело.
А у них все по 62

13.09.2020 12:30
- гость -

статистика во имя нужного коэффициента

13.09.2020 12:41
- гость -

выписали 11 232 человека, переболевшего коронавирусом.)))

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